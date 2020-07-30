Dr Reddy’s в августе запустит в Индии производство ремдесивира и фавипиравира

Индийские фармкомпании получают все новые разрешения от регулятора на производство перспективных средств против коронавируса, разработанных в других странах. Dr Reddy’s и Hetero объявили о запуске производства противовирусных препаратов фавипиравир и ремдесивир.

Dr Reddy’s Laboratories готовится к двум крупным запускам препаратов для лечения COVID-19 в следующем месяце — инъекционного ремдесивира, предназначенного для госпитализированных пациентов, и перорального фавипиравира, который назначается при легкой и средней степени тяжести заболевания. Об этом сообщил портал Business Standard.

Выпуск препарата Avigan (фавипиравир) стал возможен в рамках сотрудничества Dr Reddy’s с японской компанией Fujifilm Toyama Chemical Co и Global Response Aid (GRA). В соответствии с соглашением, Fujifilm предоставит участникам соглашения права на производство, а также продажу и распространение препарата во всех странах, кроме Японии, Китая и России. При этом в Индии Dr Reddy’s будет обладать эксклюзивными правами на Avigan, стоимость которого не уточняется.

Что касается ремдесивира, компания еще не получила одобрения от Управления по контролю за оборотом лекарственных средств Индии (DCGI), но уже готовится к запуску вскоре после разрешения.

О запуске фавипиравира в Индии также заявила компания Hetero, которая получила одобрение от DCGI на производство и продажу дженерика препарата под торговым наименованием Favivir. Препарат также разрешен при легкой и средней степени тяжести течения заболевания, пишет The Economic Times. Ранее регулятор разрешил индийской Hetero производство и дистрибуцию дженерика ремдесивира под наименованием Covifor.

Анастасия Теслина

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