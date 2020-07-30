FDA вынесло предупреждения семи производителям средств от похмелья

Регулятор США вынес предупреждения производителям БАД, чьи продукты заявлены как средства для лечения и профилактики похмелья. От компаний потребуется своевременно исправить нарушения.

FDA выслало предупредительные письма семи компаниям, которые продавали неодобренные продукты с нарушением Федерального Закона США о пищевых продуктах, лекарственных и косметических средствах (FD&C Act), сообщается на сайте регулятора. Речь идет о продукции компаний Double Wood LLC; Ebnsol Inc., Vita Heaven LLC, Happy Hour Vitamins, LES Labs, Mind, Body & Coal LLC и Purple Biosciences LLC.

Продукты этих производителей маркированы как биологически активные добавки, которые предназначены для лечения, смягчения симптомов или предотвращения похмелья, указывается в сообщении. Однако согласно FD&C Act, такие продукты являются лекарственными препаратами и подлежат требованиям, предъявляемым к лекарствам: по эффективности, безопасности, оптимальной дозировке, а также взаимодействию с другими средствами.

По мнению экспертов FDA, подобные продукты могут потенциально навредить потребителям, особенно молодым людям. В частности, они могут создавать впечатление, что с их помощью возможно предотвратить или смягчить последствия чрезмерного потребления алкоголя.

FDA попросило компании в течение 15 рабочих дней направить ответные письма, в которых необходимо указать дальнейшие действия для исправления нарушений. Если нарушения не будут устранены вовремя, может последовать запрет или конфискация продукта, предупредило агентство.

Анастасия Теслина

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