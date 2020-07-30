Уральская аптечная сеть «Живика» запускает бизнес в Сибири

Уральский аптечный дискаунтер «Живика» (входит в федеральную сеть «Ригла») начинает экспансию в сибирский регион. Первые аптеки откроются в сентябре.

Аптечная сеть «Живика», работающая на Урале (Свердловская, Челябинская, Курганская и Тюменская области) намерена расширить бизнес за счет Новосибирской, Кемеровской областей и Алтайского края. По словам гендиректора «Живики» Александра Востротина, территорию УрФО сеть переросла: на 1 июля она включала 466 точек, к концу года, по прогнозам, будет более 500. В прошлом году компания начала осваивать Пермский край, теперь решила идти дальше.

Конкурентная среда в новых регионах примерно такая же, как на Урале, но плотность аптек в крупных городах ниже, чем в Екатеринбурге или Челябинске, считает он. Сейчас компания готовит к работе 14 арендованных помещений в Новосибирске, Кемерово и Барнауле. Первые четыре точки планируют запустить в сентябре. «Мы даже не станем ждать результатов работы первых аптек, – уверяет Востротин. – Если бизнес успешен на Урале, он будет показывать хорошие результаты и в Сибири».

К декабрю количество точек увеличится до 10, а в 2021 году «Живика» откроет еще 30-40 аптечных учреждений. Скорость экспансии будет зависеть от того, как быстро компания сможет укомплектовать штат сотрудников.

«Хорошие локации в этих городах есть, запускать аптеки и работать с ассортиментом мы умеем, все остальное зависит от кадров, – говорит Востротин. – В отличие от сетей, которые обходятся без заведующих аптеками, мы считаем, что функционал этой должности важен, особенно при дистанционном управлении, и намерены подбирать квалифицированных руководителей».

Представитель сети АСНА на Урале и в Сибири Евгений Мальцев, знакомый с особенностями региональных рынков, полагает, что у «Живики» хорошие шансы развить сеть в новых регионах. По его словам, конкуренция между федеральными игроками там относительно невелика.

Фото: Михаил Старков

Михаил Старков

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