Препарат Roche не показал преимуществ у пациентов с тяжелой пневмонией при COVID-19

Компания Roche объявила результаты международного исследования препарата «Актемра» (тоцилизумаб) у госпитализированных с тяжелой пневмонией, вызванной коронавирусной инфекцией. Средство не показало ожидаемых результатов, однако компания намерена продолжить испытания.

Клиническое исследование по применению тоцилизумаба у пациентов с тяжелой пневмонией, вызванной COVID-19, не достигло конечных точек, указывается в сообщении компании Roche.

В исследовании COVACTA пациенты получали тоцилизумаб в дополнение к стандартной терапии либо плацебо со стандартной терапией. Согласно записи в реестре clinicaltrials.gov, испытание включало 450 участников из разных стран.

На четвертой неделе не было достигнуто улучшение клинического состояния в первой группе по сравнению с группой плацебо. Кроме того, смертность в группах также значительно не различалась.

Исследователи отметили и положительные тенденции. Так, среди тех, кто получал тоцилизумаб, наблюдалось сокращение времени до выписки из стационара. Опасений с точки зрения безопасности препарат не вызвал.

Предыдущее испытание тоцилизумаба в Италии показало его неэффективность при начале пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией. Тогда исследователи выразили надежду, что препарат продемонстрирует результаты при тяжелой пневмонии.

В Roche отметили, что международное исследование комбинации ремдесивира и тоцилизумаба у пациентов с тяжелой COVID-19-ассоциированной пневмонией (REMDACTA) продолжится. Однако компания не будет подавать заявок на регистрацию только тоцилизумаба по данному показанию, пишет агентство Reuters.

Исследовательская команда британского испытания RECOVERY сообщила Reuters, что продолжит изучение препарата при коронавирусной инфекции. Как отметил представитель группы ученых, команда наблюдает за применением тоцилизумаба у тяжелых пациентов с COVID-19, в то время как Roche использовала его при более легком течении заболевания.

В начале месяца Еврокомиссия заключила соглашение с Roche о поставках «Актемры» в страны ЕС для лечения коронавирусной инфекции. Объем поставок определен не был.

Анастасия Теслина

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