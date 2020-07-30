Евросоюз договорился с Gilead о поставках ремдесивира

Евросоюз согласился закупить ограниченные запасы противовирусного средства ремдесивир у производителя Gilead. Препарат первым в Европе получил одобрение для лечения COVID-19.

Еврокомиссия подписала контракт с американской Gilead по приобретению доз ремдесивира (торговое наименование Veklury), которых хватит для лечения примерно 30 тыс. пациентов с тяжелыми симптомами COVID-19, говорится в сообщении ведомства. Сумма соглашения составила 63 млн евро (74 млн долл.).

Препарат будет доступен для стран – членов ЕС и Великобритании с августа, и закупленный объем покроет «немедленные нужды». Еврокомиссия уже ведет работу в отношении дальнейших поставок, которые ожидаются с октября.

Как ранее сообщал «ФВ», почти все доступные мировые запасы ремдесевира закупили США. Gilead установила цену в 2340 долл. за пятидневный курс терапии, которая будет действовать для Правительства США и правительств других развитых стран. Однако, по подсчетам Reuters, для Европы ценник составил 2467 долл. за пациента, или 2100 евро.

Анастасия Теслина

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