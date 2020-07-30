Московская сеть «Ника» прекратила существование. Теперь ее основатели обвиняют «БСС» в отъеме аптек

Еще недавно заметный игрок московского розничного рынка – аптечная сеть «Ника» Константина Карнеева и Сергея Николаева закрыла последние работающие точки, а теперь ликвидирует юрлица сети. Из 34 аптек к началу 2020 года оставалось 20. Права аренды на эти точки, по плану предпринимателей, должен был приобрести петербургский дистрибьютор «БСС» Эдуарда Захрабекова. Часть средств должна была пойти в зачет долга перед этим поставщиком, часть – на оплату по другим обязательствам. Карнеев и Николаев утверждают, что, выполняя условия сделки, переоформили на «БСС» 10 наиболее прибыльных точек, но после этого кредитор неожиданно отказался брать остальные точки, платить за перешедшие к ним аптеки или принять их в зачет долга. В «БСС» опровергают сам факт сделки и утверждают, что основатели «Ники» просто хотят оправдать неуплату долгов. Но Карнеев и Николаев пытаются добиться возбуждения уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере. Еще недавно заметный игрок московского розничного рынка – аптечная сеть «Ника» Константина Карнеева и Сергея Николаева закрыла последние работающие точки, а теперь ликвидирует юрлица сети. Из 34 аптек к началу 2020 года оставалось 20. Права аренды на эти точки, по плану предпринимателей, должен был приобрести петербургский дистрибьютор «БСС» Эдуарда Захрабекова. Часть средств должна была пойти в зачет долга перед этим поставщиком, часть – на оплату по другим обязательствам. Карнеев и Николаев утверждают, что, выполняя условия сделки, переоформили на «БСС» 10 наиболее прибыльных точек, но после этого кредитор неожиданно отказался брать остальные точки, платить за перешедшие к ним аптеки или принять их в зачет долга. В «БСС» опровергают сам факт сделки и утверждают, что основатели «Ники» просто хотят оправдать неуплату долгов. Но Карнеев и Николаев пытаются добиться возбуждения уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере.

Совладельцы «Ники» вели переговоры с разными компаниями о продаже сети с июня 2018 года, рассказал Карнеев. Но операционную деятельность удавалось поддерживать: кредиты реструктурировались, аптеки бесперебойно снабжались товаром, спрос сохранялся. С продажей учредители не спешили. Но в третьем квартале 2019 года на фоне слухов о покупке сети контрагенты изменили условия поставок: начали снижать отсрочку, вводить ограничения на отгрузку, что привело к резкому оттоку оборотных средств. «Но все же удалось реструктурировать большинство кредитов, договорившись со Сбербанком и Альфа-Банком», – уверяет Карнеев.

По версии владельцев «Ники», в феврале 2020 года интерес к сети начал проявлять фармдистрибьютор Эдуарда Захрабекова «БСС», управляющий сетью аптек «Алоэ». На тот момент «Ника» состояла уже из 20 аптек против 34 в июне 2019 года. Часть из них были закрыты по причине отрицательной рентабельности и нежелания собственников снижать аренду, пояснил Карнеев.

По его словам, в марте стороны встретились в Санкт-Петербурге, чтобы обсудить сделку, была намечена ее схема – не покупка юрлиц, а передача прав аренды близкому «БСС» ООО «Фирма Аваста», товарные запасы и оборудование должна была выкупить «БСС». В стоимость сделки была включена сумма долга «Ники» перед «БСС» как дистрибьютором за поставки лекарств, но сама сделка по-прежнему оставалась при этом денежной. «Полученной нашими юридическими лицами суммы было бы достаточно для удовлетворения большей части долга компаний», – говорит Карнеев.

«Фирма Аваста» зарегистрирована в конце 2019 года и юридически не связана с «БСС», основной профиль компании – строительство зданий. «Ника» усмотрела в неаффилированности дополнительные риски для себя, и, по словам Карнеева, попыталась заручиться гарантией в виде открытия «БСС» безотзывного депонированного аккредитива, но в итоге стороны решили провести сделку по ранее оговоренной схеме.

Как утверждает владелец «Ники», все 20 аптек предполагалось передать структурам «БСС» до конца апреля. «Ника» должна была закрывать каждую аптеку за день до передачи, инвентаризировать товарные запасы, упаковать и опечатать их для передачи на хранение ООО «БСС». Первая аптека в Клину была передана 17 апреля, вторая в Зеленограде – на следующий день, всего – 10 аптек, приносящих, по словам Карнеева, 70% оборота сети. По части товарных запасов и оборудованию также в середине апреля между «БСС» и тремя юрлицами «Ники» были заключены предварительные договоры купли-продажи и договоры ответственного хранения.

В «БСС» опровергают заключение сделок по приобретению аптек. «Сеть аптек «Ника» является должником «БСС», как, впрочем, должником еще многих иных крупных оптовых поставщиков лекарственных препаратов и банков», – сообщили Vademecum в компании.

Карнеев утверждает, что когда были переданы 10 аптек, в «БСС» начали затягивать завершение сделки, ссылаться на болезнь ее участников и последующий карантин, а затем перестали выходить на связь. Оставшиеся 10 аптек были закрыты для передачи новому арендатору и, соответственно, не приносили выручки, говорит Карнеев. Договоры аренды по ним фактически расторгнуты, но оборудование и товарные запасы, которые должны были быть переданы «БСС», вывозить не на что и хранить негде. Между тем оно находится в залоге у Сбербанка (в Сбербанке от комментариев отказались). «БСС», по данным «Ники», сам вышел на связь с арендодателями и может перезаключить договор аренды. При этом «Ника», лишившись точек, осталась должна «БСС»: соглашение о реструктуризации долгов юрлиц «Ники» дистрибьютор так и не подписал, сокрушается Карнеев.

По данным сайта сети «Алоэ» и имеющихся у сети лицензий на розничную фармдеятельность, фармритейлер действительно занял часть бывших помещений «Ники», а именно три в Зеленограде и две в Москве. «О комментировании обстоятельств присутствия аптечной сети «Алоэ» в бывших точках продаж компании «Ника» мы в курсе, – сообщили в «БСС». – Комментарии руководителей компании «Ника» в основном надуманны и представлены в целях оправдания невозврата долгов пострадавшим поставщикам – кредиторам аптечной сети «Ника». Компания «БСС», в свою очередь, инициировала судебные процессы по взысканию просроченных сумм задолженностей аптечной сети «Ника».

Карнеев и Николаев квалифицируют действия «БСС» как завладение активами, неоплату вознаграждения, уклонение от заключения договоров купли-продажи оборудования и товарных запасов. По их мнению, все перечисленное подпадает под признаки преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 7 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности). В мае предприниматели обратились в Отдел экономической безопасности и противодействию коррупции УВД по СЗАО ГУ МВД России по Москве с заявлением о возбуждении уголовного дела. В УВД Vademecum подтвердили, что такое заявление действительно поступало, сотрудники отдела провели проверку и предоставили ответ заявителю. «Мы получили формальный предварительный отказ. Это технический отказ в связи с тем, что вышли сроки проверки. Полицейские связались с господами из «БСС», те сообщили, что живут в Санкт-Петербурге, на допрос в Москву приехать не могут», – сказал Карнеев. По его словам, они продолжат добиваться возбуждения уголовного дела. У «Ники», по словам Карнеева, осталось около 350 млн рублей общего долга перед поставщиками. В базах арбитражного суда Москвы и Тушинского районного суда столицы есть информация о поданных исках от «Профитмеда», «СИА Интернейшнл», «Авеста Фармацевтика», «НПК «Катрен», «Здравсервис». Аффилированных с «БСС» структур среди истцов пока нет.

Часть из закрытых точек «Ники», по данным Vademecum, получили «Аптечные традиции» (бренд «Социалочка»), рассказал владелец сети Дмитрий Руцкой. По его словам, у «Ники» оставался долг перед «Протеком», в обмен его компании перешли права аренды 10 бывших точек «Ники». В «Протеке» отказались от комментариев. Основатели «Ники» говорят, что не в курсе сделки «Протека» с «Аптечными традициями».

Сеть «Ника» вместе с петербургской «Фиалкой» заняли 67 и 68-е места в рейтинге Vademecum «ТОП200 аптечных сетей России» за 2019 год с выручкой 1,77 млрд рублей.

Фото: yandex.ru

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