Вакцина против коронавируса от INOVIO демонстрирует многообещающие результаты

Биотехнологическая компания INOVIO объявила о результатах испытаний её ДНК-вакцины INO-4800, предназначенной для защиты от коронавируса SARS-CoV-2. Было показано, что препарат эффективен у нечеловекообразных приматов (NHPs, в частности, резус макак) через 13 недель после последней вакцинации. Результаты показывают выработку В и Т-клеток после введения препарата.

Результаты демонстрируют, что INO-4800 снижал вирусную нагрузку как в нижних отделах легких, так и в носовых ходах у макак, получавших две дозы INO-4800 (1 мг) с интервалом в четыре недели, а затем заражение живым вирусом через 13 недель после второй дозы (17-я неделя исследования). Это первый случай, когда сообщается о защитной функции вакцины у нечеловекообразных приматов от Т-клеток.

Животные, которым была введена вакцина INO-4800, продемонстрировали сероконверсию после однократной вакцинации, при этом нейтрализующие антитела и Т-клетки продержались в крови более четырех месяцев после первоначальной дозы. Уровень антител был аналогичен или выше, чем у пациентов, восстановившихся после COVID-19, а ответы Т-клеток были значительно выше, чем у выздоравливающих пациентов.

В-клетки отвечают за выработку антител, которые распознают SARS-CoV-2, тогда как Т-клетки играют роль в уничтожении вирусно-инфицированных клеток, а также в поддержке ответа В-клеток. Опубликованные данные подтверждают, что иммунизация INO-4800 ограничивает активную репликацию вируса и обладает потенциалом для снижения тяжести заболевания, а также уменьшения выделения вируса в полости носа.

Компания ожидает начала испытаний фазы 2/3 для определения эффективности препарата этим летом. Исследователи весьма воодушевлены продолжительностью защиты, которую продемонстрировала INO-4800 и ждут получения результатов по долговременной защите по истечении 12 месяцев.

ВАКЦИНА, КОТОРАЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЗАЩИТУ ТОЛЬКО В ТЕЧЕНИЕ ОЧЕНЬ КОРОТКОГО ПЕРИОДА ВРЕМЕНИ, НЕ СМОЖЕТ РЕАЛЬНО РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ ЭТОЙ ПАНДЕМИИ.

INO-4800 входит в программу Operation Warp Speed, которая должна максимально быстро обеспечить американцев разработанной и утвержденной вакциной от COVID-19.

gmpnews