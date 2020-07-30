122 аптечных организации получили разрешение на дистанционную торговлю лекарствами

По состоянию на 28 июля 2020 года, 249 аптечных организаций из 33 субъектов Российской Федерации подали заявление в Росздравнадзор на получение разрешения на дистанционную торговлю лекарственными препаратами, сообщается на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

Наибольшее количество заявлений поступило из Москвы, Московской области, Краснодарского края и Кировской области.

Разрешение Росздравнадзора получили 122 организации, 118-ти отказано по причине предоставления недостоверных сведений о сайте в сети «Интернет», а также из-за отсутствия информации о контролирующем органе и ответственном за дистанционную торговлю лице (заявления оставшихся находятся на рассмотрении).

Как передает Росздравнадзор, все аптеки, получившие разрешения на дистанционную торговлю, подтвердили возможность доставки лекарственных препаратов (в том числе, требующих особых температурных условий хранения и перевозки). Аптеки готовы использовать при необходимости термоконтейнеры, изотермические пакеты, хладоэлементы и другое оборудование, обеспечивающее поддержание необходимой температуры во время доставки лекарственных препаратов.

gmpnews