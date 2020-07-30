Небольшие аптеки у дома оказались наиболее устойчивыми к «коронакризису»

Мелкая розница оказалась наиболее устойчивой в период коронакризиса. Она прошла период спада покупательской активности с наименьшими потерями, и ее не коснулось сокращение страховых лимитов. Многие владельцы малого аптечного бизнеса, которые раньше задумывались о его продаже, решили остаться на рынке и развивать свое предприятие.

Собственники небольших аптечных сетей и аптек у дома оказались в плюсе в период самоизоляции из-за пандемии коронавируса. При этом крупные аптеки, расположенные у метро, в торговых и деловых центрах мегаполисов, аэропортах, оказались в самом сложном положении. Об этом говорили участники виртуального фармацевтического марафона, который 30 июля провела Advantix Pharma.

«Сокращение страховых лимитов коснулось крупных аптечных сетей, тогда как мелкая розница оказалась наиболее устойчивой в период кризиса, — рассказал генеральный директор ГК «Гранд Капитал» Денис Ременяко. — Соответственно, мы не сокращали объемы отгрузок им. И если раньше некоторые владельцы небольших аптек хотели продать свой бизнес и просто сдавать помещения в аренду, то теперь, когда кризис коснулся сегмента аренды еще сильнее, они стали задумываться о развитии своего предприятия».

Владелец и генеральный директор аптечной сети «НЕОФАРМ» Евгений Нифантьев феномен небольших аптек объясняет просто: «В эти три месяца, пока люди никуда не ходили и сидели по домам, крупные аптеки в 10 касс, расположенные у метро, оказались без посетителей. Причем это касается не только станций, которые находятся в деловом центре, но и расположенных в спальных районах. Человек спускался в тапочках в ближайшую аптеку возле своего дома и покупал там все, что ему нужно».

Несмотря на это, малый бизнес все же более уязвим и рынок ждет санация, уверен коммерческий директор ЦВ «Протек» Борис Попов. По его словам, в 2020 году массового исхода небольших аптек не произойдет, однако в 2021 году до 5% единичной розницы может прекратить свое существование. Речь идет о точках продаж, уточнил спикер.

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

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