Johnson & Johnson приступила к клиническим испытаниям вакцины против COVID-19

Американская компания Johnson & Johnson перешла к клинической оценке вакцины против коронавируса вслед за положительными результатами доклинического этапа. Начало исследований поздней фазы ожидается в сентябре.

Johnson & Johnson объявила о начале клинического испытания I/IIa фазы вакцины Ad26.COV2.S в Бельгии и США, сообщает FirstWord Pharma. Как отметили в компании, возможно также проведение исследования I фазы в Японии, IIa фазы – в Нидерландах, Испании и Германии.

Исследователи планируют одновременно оценить режимы с использованием одной и двух доз вакцины. Участие примут более 1000 добровольцев из возрастных групп 18–55 лет, а также 65 лет и старше.

Исследование поздней фазы, которое сравнит применение одной дозы вакцины с плацебо, намечено на сентябрь, сообщили в Johnson & Johnson. Одновременно с этим с плацебо планируется сравнить вакцинацию двумя дозами.

Накануне журнал Nature опубликовал результаты испытания вакцины Ad26.COV2.S на доклиническом этапе. Указывается, что препарат вызывал быстрый иммунный ответ – выработку нейтрализующих антител, высокий уровень защиты в легких и предотвращал развитие инфекции.

Экспериментальная вакцина Ad26.COV2.S использует аденовирусный вектор, как и вакцины-кандидаты против коронавируса от CanSino и AstraZeneca.

По информации Всемирной организации здравоохранения, до клинического этапа исследований дошли 26 потенциальных вакцин против коронавируса, почти 140 вакцин-кандидатов остаются на доклиническом этапе.

Анастасия Теслина

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