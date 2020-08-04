AstraZeneca не будет отвечать за побочные эффекты вакцины против COVID-19 в большинстве стран

Большинство стран, которые ожидают поставок новой вакцины от AstraZeneca, согласились взять на себя расходы по возможным претезиям в отношении качества препарата. В США подача таких претензий невозможна в период пандемии.

AstraZeneca получит защиту от будущих претензий по качеству вакцины от COVID-19 в большинстве стран, с которыми заключены соглашения о поставках, сообщает Reuters со ссылкой на одного из руководителей компании.

Как сообщил член высшего руководства AstraZenecа Рууд Доббер, в уже заключенных контрактах компания просит возмещения ущерба. Он отметил, что для большинства стран приемлемо взять риск на себя, так как это отвечает их национальным интересам. При этом конкретные страны Доббер не назвал.

Вопрос о том, какая из сторон в случае побочных эффектов должна оплачивать требования о возмещении ущерба, был одним из спорных моментов в переговорах между Евросоюзом и компаниями Pfizer, Sanofi и Johnson & Johnson по поставкам потенциальных вакцин против COVID-19. В США тем временем действует закон, который исключает подачу исков в отношении продуктов, которые используются в ситуациях кризиса здравоохранения.

Ранее AstraZeneca обязалась поставить в общей сложности более 2 млрд доз вакцины, в том числе по соглашениям с Соединенными Штатами, Великобританией и европейскими странами. При этом компания подтвердила, что не намерена получать прибыль от продажи вакцины, пока продолжается пандемия.

Анастасия Теслина

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