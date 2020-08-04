Минпромторг выявил перепродажу госпитальных препаратов в аптеках

Обязательная маркировка лекарств не приведет к росту их стоимости или дефициту, считает Глава Минпромторга Денис Мантуров. Этих последствий опасались участники рынка, просившие о переносе сроков маркировки.

Обязательная маркировка лекарств, стартовавшая в России 1 июля 2020 года, не приведет к росту их стоимости или дефициту. С ее введением рынок станет прозрачным, заявил в интервью ТАСС министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Глава Минпромторга сообщил о выявлении схем подпольной продажи препаратов госпитального сегмента сотрудниками медучреждений. Такие лекарства были найдены в аптеках.

«Дефицит, равно как и повышение цен, маркировка по определению вызвать не может», – сказал министр. Для предотвращения дефицита правительство предусмотрело ряд механизмов для помощи компаниям, которые по объективным причинам не смогли промаркировать отдельные серии препаратов после 1 июля. Так, иностранные производители могут нанести средства идентификации на свои препараты на таможенных складах, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность. Таких складов в России семь, уточнил Мантуров. Кроме того, российские и иностранные производители могут обратиться в межведомственную комиссию при Росздравнадзоре для получения согласования на ввоз или ввод в обращение лекарственных препаратов без нанесения средств идентификации.

Эти меры будут действовать в отношении препаратов, произведенных до 1 октября 2020 года.

В то же время участники рынка не рассчитывают, что к октябрю ситуация с маркированными препаратами нормализуется. Но и откладывать маркирвоку из-за сложностей, возникающих на протяжении всей товаропроводящей цепи, не следует, отмечает коммерческий директор ЦВ «Протек» Борис Попов. По его мнению, чем больше участники отрасли говорят о своей неготовности к маркировке, тем больше вопросов возникает у регуляторов о прозрачности рынка.

Минпромторг уже заявил о выявленных фактах перепродажи перпаратов госпитального сегмента. «Госпитальные препараты попросту перепродаются недобросовестными работниками медучреждений. Маркировка выявляет такие схемы, делает рынок препаратов прозрачным, а значит, все становится на места», – резюмировал Денис Мантуров.

Ольга Коберник

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