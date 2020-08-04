«ЗдравСити» запустил курьерскую доставку безрецептурных лекарств

Онлайн-сервис заказа лекарств и товаров для красоты и здоровья «ЗдравСити» (проект ЦВ «Протек») запустил в июле услугу курьерской доставки безрецептурных лекарственных средств и нелекарственного ассортимента в Москве и Московской области.

Доставка осуществляется со склада ЦВ «Протек» в г. Пушкино Московской области. В столице и в пределах МКАД заказы доставляются на следующий день. Срок доставки по области не превышает трех дней. Стоимость услуги – от 149 руб. При сумме заказа более 1499 руб. доставка бесплатная.

Планируется, что в дальнейшем опция станет доступна жителям других крупных городов.

Партнер «ЗдравСити» по организации курьерской доставки – компания «СДЭК».

«С запуском курьерской доставки «ЗдравСити» предлагает своим клиентам максимальную гибкость в выборе комфортного формата и сроков получения заказа – на дому или в более 1,5 тыс. аптек Московского региона – при неизменно высоком уровне сервиса и гарантированном качестве товаров», – рассказал руководитель отдела электронной коммерции ЦВ «Протек» Даурен Абеуов.

«ЗдравСити» – единственный федеральный сервис, который предлагает все три формата онлайн-продажи лекарств – бронирование товаров из представленных в аптеках, доставку в ближайшую аптеку, курьерскую доставку, добавил он.

Ранее в Москве ресурс «ЗдравСити» запустил курьерскую доставку нелекарственного ассортимента из аптек.

«ЗдравСити» – онлайн-сервис заказа и доставки лекарственных препаратов и товаров для красоты и здоровья из ассортимента дистрибьютора ЦВ «Протек». Сервис предлагает более 17 тыс. товаров, которые можно получить в 15 тыс. партнерских аптеках в 78 регионах России.

Источник: ЦВ «Протек»

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