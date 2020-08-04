Связанная с «Роснано» компания создаст реагенты для выявления чумы и сибирской язвы

Московская компания «Троицкий инженерный центр» выполнит опытно-конструкторские работы под кодовым шифром «Детектор Био-тест» для Минздрава РФ, следует из протокола закупки у единственного поставщика от 27 июля 2020 года.

Исследование стоимостью 121 млн рублей призвано создать набор реагентов для индикации опасных заболеваний методом ПЦР или иммунофлуоресцентным анализом. В списке болезней — чума, сибирская язва, туберкулез, лихорадки Ку, Эбола, Западного Нила, Денге, ближневосточный респираторный синдром, сыпной тиф и несколько видов пневмонии.

«Троицкий инженерный центр» на 95% принадлежит предпринимателям Евгению Горскому, Константину Курчикову и Александру Лашу, еще 5% — у «Артек Электроникс», которая через компанию «Техноспарк» входит в группу «Роснано».

В апреле корпорация «Роснано» представила прибор «Индикатор Био», созданный «Троицким инженерным центром». Он позволяет за 15 минут выявить в жидкостях опасные вирусы, в числе которых COVID-19. Анализатор создан по заказу Российского государственного медицинского университета (РГМУ) им. Н.И. Пирогова.

Руководитель «Троицкого инженерного центра» Евгений Горский на момент публикации материала был недоступен.

Перечисленные болезни относятся к особо опасным, как и новая коронавирусная инфекция, рассказала директор по технологиям и проектным работам лабораторной службы «Хеликс» Ирина Скибо. «Допуск на проведение исследований, связанных с ними, имеют лаборатории с лицензией на 1-2 группы патогенности. Чаще всего это лаборатории ФБУЗов Роспотребнадзора или противочумных станций. Но в исключительных случаях, как например, во время пандемии COVID-19, частным лабораториям с 3 группой патогенности выдается разрешение на работу с биоматериалом потенциально содержащим возбудителей данных заболеваний, при выполнении специальных требований», — отметила эксперт.

Результаты исследований будут использованы в работе Национального интеграционного центра мониторинга биологических угроз (НИЦ МБУ), говорится в документах тендера. Его создание Минздрав РФ анонсировал еще в 2015 году. Задача центра — разработка единой сети мониторинга патогенов, которая будет предупреждать распространение инфекций среди людей и животных, исключать возможные аварии на предприятиях.

Согласно материалам на сайте госзакупок, в ближайшее время Минздрав выберет подрядчика на проведение еще одного ОКР для мониторинга биологических угроз. Победитель тендера, объявленного 19 июня, должен будет изучить образцы организмов в 80 субъектах РФ. Впоследствии планируется разработать тест-системы для обнаружения паразитных болезней, в числе которых лямблиоз, амебиаз, криптоспоридиоз, аскаридоз и другие.

Юлия Куликова

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