Связанная с «Роснано» компания создаст реагенты для выявления чумы и сибирской язвы

Связанный со структурами «Роснано» «Троицкий инженерный центр» выиграл тендер Минздрава на изучение реагентов, которые позволят выявлять возбудителей опасных инфекций. Ранее компания представила прибор, идентифицирующий коронавирус за 15 минут.
Московская компания «Троицкий инженерный центр» выполнит опытно-конструкторские работы под кодовым шифром «Детектор Био-тест» для Минздрава РФ, следует из протокола закупки у единственного поставщика от 27 июля 2020 года.
Исследование стоимостью 121 млн рублей призвано создать набор реагентов для индикации опасных заболеваний методом ПЦР или иммунофлуоресцентным анализом. В списке болезней — чума, сибирская язва, туберкулез, лихорадки Ку, Эбола, Западного Нила, Денге, ближневосточный респираторный синдром, сыпной тиф и несколько видов пневмонии.
«Троицкий инженерный центр» на 95% принадлежит предпринимателям Евгению Горскому, Константину Курчикову и Александру Лашу, еще 5% — у «Артек Электроникс», которая через компанию «Техноспарк» входит в группу «Роснано».
В апреле корпорация «Роснано» представила прибор «Индикатор Био», созданный «Троицким инженерным центром». Он позволяет за 15 минут выявить в жидкостях опасные вирусы, в числе которых COVID-19. Анализатор создан по заказу Российского государственного медицинского университета (РГМУ) им. Н.И. Пирогова.
Руководитель «Троицкого инженерного центра» Евгений Горский на момент публикации материала был недоступен.
Перечисленные болезни относятся к особо опасным, как и новая коронавирусная инфекция, рассказала директор по технологиям и проектным работам лабораторной службы «Хеликс» Ирина Скибо. «Допуск на проведение исследований, связанных с ними, имеют лаборатории с лицензией на 1-2 группы патогенности. Чаще всего это лаборатории ФБУЗов Роспотребнадзора или противочумных станций. Но в исключительных случаях, как например, во время пандемии COVID-19, частным лабораториям с 3 группой патогенности выдается разрешение на работу с биоматериалом потенциально содержащим возбудителей данных заболеваний, при выполнении специальных требований», — отметила эксперт.
Результаты исследований будут использованы в работе Национального интеграционного центра мониторинга биологических угроз (НИЦ МБУ), говорится в документах тендера. Его создание Минздрав РФ анонсировал еще в 2015 году. Задача центра — разработка единой сети мониторинга патогенов, которая будет предупреждать распространение инфекций среди людей и животных, исключать возможные аварии на предприятиях.
Согласно материалам на сайте госзакупок, в ближайшее время Минздрав выберет подрядчика на проведение еще одного ОКР для мониторинга биологических угроз. Победитель тендера, объявленного 19 июня, должен будет изучить образцы организмов в 80 субъектах РФ. Впоследствии планируется разработать тест-системы для обнаружения паразитных болезней, в числе которых лямблиоз, амебиаз, криптоспоридиоз, аскаридоз и другие.
Юлия Куликова
pharmvestnik