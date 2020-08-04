В России отечественные препараты подорожали на 23,8%, импортные на 7,5%

За год средневзвешенная стоимость упаковки производимых в России лекарств выросла на 23,8% — до 115 рублей. Цена на импортные препараты поднялась на 7,5% — до 381 рубля за пачку, зафиксировали аналитики DSM Group.

На этом фоне, как передают «Известия», значительно увеличилась выручка аптек. В I полугодии они продали лекарств на 557,9 млрд рублей. Это на 13,9% больше, чем в аналогичный период год назад. В натуральном выражении продажи лекарств в январе-июне оцениваются в 2,6 млрд упаковок. Это только на 3,1% больше, чем в I полугодии 2019 года. Такую разницу в приросте показателей может обеспечивать увеличение цен на лекарства или смещение спроса в сторону упаковок большего объема.

«Здесь мы видим последствия снижения курса рубля и влияние пандемии, рост спроса на средства защиты и профилактики. Но есть и другие причины. Это фактор возникшей у потребителей паники, ажиотажного спроса и закупок впрок», — пояснил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

Данные, имеющиеся у ГК STADA, говорят о росте рынка только в денежном выражении, в упаковках увеличения не наблюдается, сообщил коммерческий директор компании в России и СНГ Игорь Бахметьев.

«Компонент изменения цены составляет около 7–8%. И, очевидно, это основной драйвер роста рынка. Это, с одной стороны, является отражением инфляционного роста цен, с другой стороны — изменением структуры рынка по продуктам», — указал он.

Пик продаж в аптеках за прошедшую часть года пришелся на март. Тогда россияне купили лекарств на рекордные 127,2 млрд рублей.

gmpnews