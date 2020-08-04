GLP в России: высшая лига или красная книга?

Вопросы GLP уже более 5-ти лет беспокоят фармацевтическую общественность.

На этапах лабораторных неклинических исследований формируется основание качества, безопасности и эффективности лекарственного средства. Лабораторные исследования, выполненные ненадлежащим образом, представляют опасность не только для ресурсов фармкомпаний, разработчиков, но и прежде всего для здоровья человека. Безусловно, уровень GLP в конечном итоге, оказывает сильное влияние на инновационный и экспортный потенциал отечественной фармпромышленности.

Основными целями GLP являются: обеспечение прослеживаемости и воспроизводимости всех этапов исследования, целостности, достоверности и качества получаемых данных.

Отечественная фармацевтическая промышленность находится на этапе развития в сторону увеличения разработки и производства оригинальных препаратов и усиления экспортного потенциала отечественных лекарств.

Однако есть сейчас в России условия для выполнения этой задачи? И какие препятствия стоят перед производителями на самых начальных этапах?

В рамках конференции GLP-Planet, которая состоялась 30 июня – 1 июля в Санкт-Петербурге, эксперты фармацевтической отрасли выразили свои мнения на сей счет.

Так, директор научно-исследовательского центра ГЕРОФАРМ Роман Драй, отметил: «В России на сегодняшний день 232 GMP-лицензированных фармкомпании, часть из которых готова наращивать экспортный потенциал, а также 1512 аккредитованных центров клинических испытаний. И только 11 GLP лабораторий, по данным Росаккредитации. Причем из них только 8 работают с лекарственными средствами. Из которых 5 – по государственным контрактам. Остается всего 3 лаборатории, но они выполняют очень ограниченный спектр исследований (методики ОЭСР) и не могут обеспечить весь необходимый объем. Но даже при наличии таких лабораторий для подачи досье за рубеж приходится нередко переделывать исследования в конкретной стране или регионе ввиду отсутствия признания данных, полученных в отечественных лабораториях. К ним возникают вопросы о непредвзятости, целостности и прослеживаемости данных вследствие того, что Россия так и не стала полноценным участником системы взаимного признания данных (Mutual Acceptance of Data, MAD). И это относится не только к доклиническим исследованиям, но и к исследованиям биоаналитики клинических исследований биоэквивалентности. Есть нестыковки и в регулировании. Так, оценку модулей Досье по доклиническим исследованиям с целью выдачи разрешения на клинические испытания или регистрацию лекарственного средства осуществляет экспертная организация ФГБУ НЦЭСМП. Однако, по нашим данным, между органом, осуществляющим проверки лабораторий (Росздравнадзор) и экспертами ФГБУ не налажена регулярная, детальная и двусторонняя коммуникация, и эксперт, оценивающий досье, не имеет полной информации о результатах инспекций. Сейчас необходимо работать над налаживанием такой коммуникации между регулирующими органами и созданием единого информационного поля, чтобы исключить возможность присутствия недобросовестных игроков на рынке.

Это также подтвердил в своем докладе на конференции GLP-Planet доктор Мартин Рид, представитель GLP-инспектората Великобритании (MHRA).

По открытым данным, испытательных лабораторий в России достаточно много. При этом, соответствующими требованиям GLP официально считаются единицы. Получается, что данные лаборатории не «высшая лига», а «красная книга». А фармацевтическим компаниям, ориентированным на экспорт, необходимо делать данные исследования уже сейчас, в ближайшие 2 года. И эти исследования должны быть качественными. Ведь ошибка в клинических испытаниях стоит гораздо «дороже», чем в лабораторных».

В регулирование GLP в России вовлечены Минэкономразвития, Минпромторг, Минсельхоз (Россельхознадзор), Минздрав, Росздравнадзор, Роспотребнадзор.

По сообщению заместителя начальника отдела контроля клинических исследований Управления организации государственного контроля качества медицинской продукции Росздравнадзора, Татьяны Мурзич, государственный контроль и надзор за деятельностью испытательных лабораторий проводится в ходе комплексных проверок в рамках федерального надзора за обращением лекарственных средств, который, в том числе, включает контроль за соблюдением правил надлежащих лабораторной и клинической практик.

В своем докладе Татьяна Мурзич отметила, что в 2019 году было проверено 2 испытательные лаборатории, в которых было выявлено в общей сложности 32 нарушения. В 2020 г. плановые проверки фактически отменены в связи с пандемией COVID-19. Согласно информации, представленной в докладе, основными объектами проверок Росздравнадзора являются организаторы исследований (фармацевтические компании и медицинские центры).

Как отмечает Татьяна Мурзич, наибольшее количество нарушений выявляется именно в испытательных лабораториях. зачастую они касаются оформления документов доклинических исследований, что также фиксируется и в ходе проверок организаторов исследований (фармкомпаний).

Также представитель Росздравнадзора отметила, что с 01.01.2021 года Приказ МЗ РФ от 01.04.2016 г. №199н “Об утверждении Правил надлежащей лабораторной практики” будет отменен. Однако какие документы будут введены в действие вместо него, пока неизвестно.

С 1 января 2021 года новая регистрация лекарственных средств по национальным требованиям будет завершена, и в действие вступит регистрация по Правилам ЕАЭС. В соответствии с Разделом 4. Части VII Решения ЕЭК № 81 П. 76. применение настоящих Правил к данным, собранным в регуляторных целях, должно быть обязательным. Должен быть разработан механизм, включающий систему инспектирования на соответствие правилам GLP ЕАЭС. Данная система инспектирования GLP необходима с целью обеспечения прослеживаемости и воспроизводимости результатов исследований безопасности. Это в свою очередь будет способствовать гармонизации, повышению качества исследований, росту доверия со стороны зарубежных стран, увеличению инновационного и экспортного потенциала фармацевтической отрасли стран ЕАЭС. Согласно П. 77. Раздела 4. Части VII Решения ЕЭК № 81 инспектирование соблюдения настоящих Правил проводится в рамках фармацевтических инспекций.

Представители фармкомпаний высказали обеспокоенность по вопросу предстоящих с 01.01.2020 изменений в нормативно-правовом регулировании GLP, а также отсутствием признания отечественных исследований за рубежом в виду низкого качества данных исследований и отсутствия доверия к ним и пробелах в гармонизации системы регулирования, что существенно ограничивает экспортный потенциал.

Решением данных проблем может стать создание единого инспектората, проводящего регулярные GLP-инспекции всех лабораторий. По итогу успешной инспекции лаборатории должен выдаваться документ установленного образца, который Спонсор может предоставить при подаче Регистрационного Досье как в России, так и в Странах ЕАЭС. Как отметили эксперты, необходим государственный реестр всех испытательных центров с указанием статуса их соответствия GLP. На данный момент общий реестр испытательных лабораторий РФ отсутствует.

По результатам общественного обсуждения в рамках конференции GLP-Planet, абсолютное большинство представителей отрасли (91% по результатам анкетирования из 220 участников конференции) высказались в пользу создания единого GLP инспектората с целью осуществления проведения фармацевтических инспекций в соответствии с Правилами GLP ЕАЭС.

Как отметил исполнительный директор ООО «МБЦ «Генериум» ГК Генериум Максим Лыков, «Я как представитель компании, осуществляющей как исследования, так и разработку лекарств, на все 100 % заинтересован в развитии GLP в России. Если внимательно читать Решения ЕЭК, то с января 2021 года доклинические исследования должны проводиться только в тех испытательных центрах, чей GLP-статус подтвержден уполномоченным органом. За оставшиеся полгода реализовать данное направление не представляется возможным, в связи с чем требуется разъяснение соответствующих пунктов Решений от уполномоченных органов РФ и ЕАЭС. Я поддерживаю создание единого GLP инспектората, в который можно было бы обратиться и получить понятный результат, не бегая по разным инстанциям».

Создание GLP-инспектората, признаваемого на международной арене, это очень серьезное и небыстрое дело.

В качестве возможного решения, сформулированного на основе результатов представленного на GLP-Planet аналитического исследования «Барьеры для внедрения GLP в России», фармпроизводители и испытательные центры России предлагают использовать опыт российского государственного GMP-инспектората, его международных связей и работы в профильных группах ЕЭК. Это будет способствовать гармонизации и последующему расширению рынков сбыта отечественных лекарственных средств.

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и подведомственное Минпромторгу России Федеральное бюджетное учреждение «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик» (ФБУ «ГИЛС и НП») обладают большим опытом в организации и проведении инспектирования на соответствие Правилам GMP на международном уровне. На сегодняшний день в штате ФБУ «ГИЛС и НП» имеется более 60 высококвалифицированных инспекторов с опытом международного инспектирования более 4 лет. Данное ведомство представляет собой одно из ведущих в России учреждений по надлежащим фармацевтическим практикам. Согласно последним данным, ФБУ «ГИЛС и НП» располагает также штатом инспекторов, прошедших обучение по инспектированию испытательных лабораторий на соответствие требованиям GLP ЕАЭС и имеющих соответствующие документы о квалификации.

В соответствии с п. 77 Решения ЕЭК № 81 инспектирование соблюдения Правил GLP проводится в рамках фармацевтических инспекций. Поэтому общие Правила ЕЭК для фармацевтических инспекторатов, процедура инспектирования, правила оформления программы и Отчета, подход к классификации несоответствий, описанные в Решении ЕЭК № 83, Решении ЕЭК 81 и международных документах, могут стать основой для разработки правил инспектирования GLP.

Как отметил в своем докладе на GLP-Planet Шакарян Мкртыч Карапетович, руководитель отдела по инспектированию надлежащих фармацевтических практик Научного центра экспертизы лекарств и медицинских технологий Министерства здравоохранения им. академика Эмиля Габриэляна, Армения: «Система GLP имеет такие же составляющие, как и другие системы GxP: это менеджмент качества, процессы тестирования, помещения, оборудование, хранение и др. Регулирование этих составляющих также должно быть схожим с регулированием других надлежащих практик. Необходимо помнить, что инспекция это общее понятие, означающее оценку соответствия требованиям в данный момент времени и в данном месте. Наше мнение, что инспекции GLP должны быть организованы теми же структурами, которые до этого выстраивали систему инспектирования других надлежащих практик в ЕАЭС. Тем более, что на уровне ЕАЭС уже разработаны и утверждены документы по функционированию фармацевтических инспекторатов. И мы можем констатировать, что данные документы можно использовать и при проведении GLP инспекций».

gmpnews