Мантуров: Минпромторг уже видит результаты от маркировки лекарств

Обязательная маркировка лекарств, стартовавшая в России 1 июля 2020 года, не приведет к росту их стоимости или дефициту, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

ДЕФИЦИТ, РАВНО КАК И ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН, МАРКИРОВКА ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВЫЗВАТЬ НЕ МОЖЕТ», — СКАЗАЛ МИНИСТР.

По его словам, Минпромторг уже видит результаты от маркировки. В частности, она позволяет выявить в аптеках лекарства, предназначенные только для выдачи пациентам в больницах.

ГОСПИТАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ПОПРОСТУ ПЕРЕПРОДАЮТСЯ НЕДОБРОСОВЕСТНЫМИ РАБОТНИКАМИ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ. МАРКИРОВКА ВЫЯВЛЯЕТ ТАКИЕ СХЕМЫ, ДЕЛАЕТ РЫНОК ПРЕПАРАТОВ ПРОЗРАЧНЫМ, А ЗНАЧИТ, ВСЕ СТАНОВИТСЯ НА МЕСТА», — ПОДЧЕРКНУЛ МАНТУРОВ.

Для предотвращения дефицита предусмотрен ряд механизмов — они в том числе должны помочь компаниям, которые по объективным причинам не смогли промаркировать отдельные серии препаратов после 1 июля. Так, например, иностранные производители могут нанести средства идентификации на свои препараты на таможенных складах, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность. Таких складов в России семь, уточнил министр. Кроме того, российские и иностранные производители могут обратиться в межведомственную комиссию при Росздравнадзоре для получения согласования на ввоз или ввод в обращение лекарств препаратов без нанесения средств идентификации.

Эти механизмы распространяются на лекарственные препараты, произведенные до 1 октября 2020 года.

Что касается стоимости маркировки, то, по словам Мантурова, оператор маркировки — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) — обязан бесплатно, то есть за свой счет предоставлять коды маркировки для лекарств не дороже 20 рублей. «А в дорогом сегменте лекарств стоимость маркировки в 50 копеек за код просто не имеет значения», — отметил он.

gmpnews