Эксперт: стоимость вакцины от COVID-19 будет зависеть от технологии производства

Австралийская биотехнологическая компания Vaxine Pty Ltd рассчитывает начать II фазу испытаний своей потенциальной вакцины против коронавируса SARS-CoV-2 в течение ближайших нескольких недель после получения «положительных» результатов первой фазы исследований с участием добровольцев, сообщил председатель правления компании Николай Петровский (Nikolai Petrovsky).

ИСПЫТАНИЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ СТАДИИ МОГУТ НАЧАТЬСЯ В ТЕЧЕНИЕ БЛИЖАЙШИХ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ, — СООБЩИЛ ОН В ЭКСКЛЮЗИВНОМ ИНТЕРВЬЮ НА GLOBAL MARKETS FORUM.

«Это (прим. ред. — вакцина) чрезвычайно безопасно и хорошо переносится. У нас уже есть эти данные по клиническим исследованиям. У нас не было плохих реакций на вакцину. Это очень позитивно», — сказал он.

Согласно списку разрабатываемых вакцин для борьбы с пандемией COVID-19, составленному Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), компания Vaxine работает совместно с южнокорейской MedyTox. В этом месяце начались испытания, с участием 40 человек.

Экспериментальный препарат от Vaxine является одним из более чем двух десятков, находящихся на стадии клинических испытаний на людях.

Петровский добавил, что реалистичные прогнозы для разработки вакцины — два года, однако, фармпромышленность поставила для себя достаточно амбициозные сроки вывода на рынок вакцины против коронавируса.

«Возможно, через год у нас будут вакцины, которые будут эффективны, но для того, чтобы произвести миллиарды доз и доставить их людям, я думаю, что необходимо два года», — сказал он.

ЕСЛИ ПОСМОТРЕТЬ НА КОРЬ И ПОЛИОМИЕЛИТ, ГДЕ БЫЛА ОТЧАЯННАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ, ТО ВСЕ РАВНО ПОТРЕБОВАЛОСЬ 4-5 ЛЕТ, ЧТОБЫ РАЗРАБОТАТЬ ЭФФЕКТИВНУЮ ВАКЦИНУ.

Говоря о ценах, Петровский отметил, что вакцина от COVID-19 может стоить от 20 до 200 долларов за дозу, в зависимости от технологии производства, себестоимости. По его словам, более эффективные вакцины или вакцины с меньшим количеством побочных эффектов или вообще без побочных эффектов могут продаваться по более высокой цене.

Сделка компании Pfizer с правительством США о продаже 100 млн доз по цене 1,9 млрд долларов «указывает на то, что цена за очень большой объем препарата составит около $20, но потенциально, на частном рынке, она может составить $40-50», — сказал Петровский.

gmpnews