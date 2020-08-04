Genentech сокращает 474 сотрудника, увольнения не связаны с кризисом COVID-19

Компания Genentech (подразделение фармацевтического концерна Roche) сокращает 474 сотрудника, в основном, на своих предприятиях в Южном Сан-Франциско (США). Ожидается, что сокращение рабочих мест будет постоянным.

Genentech объявил о будущих увольнениях в заявлении, поданном в Калифорнийский департамент по развитию занятости. Впервые о сокращении рабочих мест было сообщено в издании San Francisco Chronicle. В своём отчёте The Chronicle процитировало представителя компании, который сказал, что сокращения затронули «подразделения сотрудников в Южном Сан-Франциско и сотрудников отдела продаж, работающих на местах».

Несмотря на то, что большинство рабочих мест официально связаны со штаб-квартирой компании в Южном Сан-Франциско, пресс-секретарь Genentech Хизер Гло (Heather Gloe) сказала Chronicle, что большинство сокращаемых должностей физически не находятся в офисе компании. Большинство сотрудников, которые потеряют работу, являются клиническими работниками. Старшие клинические специалисты — являются основной целью увольнений, так 116 сотрудников покинут компанию, наряду с 77 клиническими специалистами, сообщили в The Chronicle. Ряд увольнений ожидается и в отделе продаж.

Согласно информации, поступившей в отдел по адаптации и переподготовке рабочих в штате Калифорния, Genentech сообщила, что последний день работы для большинства сотрудников наступит 18 сентября. Однако, некоторые из них увидят, что их рабочие места будут закрыты уже в августе, другие останутся в компании до октября.

«Успех нашего бизнеса зависит от нашей способности постоянно оценивать, развивать и управлять нашей деятельностью в наилучших интересах клиентов и пациентов, которых мы обслуживаем, — говорит представитель Genentech в интервью изданию. — Недавно мы запустили новый подход к работе с клиентами, который изменит то, как мы обслуживаем пациентов, врачей, провайдеров, страховые компании и аптеки по всей стране. Мы переходим от национальной стратегии и организационной модели к модели, ориентированной на местные экосистемы здравоохранения».

Genentech рассказала Chronicle, что увольнения не связаны ни с пандемией COVID-19, ни с какими-либо новыми исследованиями в области коронавируса, которые компания провела в этом направлении, включая и неудачные исследования препарата от ревматоидного артрита Actemra, ингибитора интерлейкина-6, который исследовался в качестве потенциального средства для лечения пациентов с тяжелой формой COVID-19.

Фото с сайта theregistrysf.com

gmpnews