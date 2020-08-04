Teva объявляет о новой стратегии на японском фармацевтическом рынке

Израильская компания Teva Pharmaceutical, владеющая (через свои японские филиалы) совместным предприятием с фармацевтической компанией Takeda в Японии, объявила о новой стратегии своей коммерческой деятельности на японском рынке. Почти пять лет с момента создания, и после углубленного изучения возможностей рынка, новая стратегия будет сосредоточена на коммерциализации ряда сложных дженериков, специализированных активов и перспективных разработках.

Это изменение будет включать в себя передачу большинства генерических и операционных активов совместного предприятия компании Nichi-Iko Pharmaceutical. Ожидается, что сделка завершится к началу 2021 года.

Совместный бизнес сохранит около 20 генерических молекул и несколько активов в разработке, а также обширный портфель авторизованных дженериков, специализированных активов.

Джанфранко Нацци (Gianfranco Nazzi), исполнительный вице-президент по международным рынкам, заявил: «Деловое предприятие Teva и Takeda всегда было нацелено на удовлетворение самых разнообразных потребностей пациентов и медицинских работников в Японии. Наша новая стратегия позволит каждой из сторон использовать свои основные сильные стороны и, в конечном итоге, лучше обслуживать японских пациентов. Для Teva, в соответствии со стратегическими целями компании, новая модель дает шанс повысить эффективность деятельности, сосредоточившись на портфеле избранных дженериков и линейке специализированных активов, при этом продолжая ставить пациентов и медицинских работников в центр нашей стратегии».

gmpnews