В 2020 году пациентам в России станет доступен инновационный препарат для лечения ХОБЛ

Компания GSK Фарма Россия объявила о планах по обеспечению доступности в России инновационного лекарственного препарата вилантерол/умеклидиния бромид/флутиказона фуроат (ВИ/УМЕК/ФФ) для лечения хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).

Препарат одобрен в России в сентябре 2019 г. Это первый зарегистрированный в мире1 трехкомпонентный инновационный препарат в форме единого ингалятора, предназначенный для поддерживающей терапии у взрослых с ХОБЛ средней и тяжелой степени, не отвечающей в достаточной степени на терапию комбинациями ингаляционных глюкокортикостероидов и длительно действующих бета 2 -агонистов (ИГКС/ДДБА) или длительно действующих бета 2 -агонистов и длительно действующих антагонистов мускариновых рецепторов (ДДБА/ДДАХ).2

Препарат представляет собой комбинацию трех компонентов – длительно действующего бета 2 -агониста (ДДБА), длительно действующего антагониста холинергических рецепторов (ДДАХ) и ингаляционного глюкокортикостероида (ИГКС) в одном ингаляторе, с кратностью применения ежедневно 1 раз в сутки. Зарегистрированная доза ВИ/УМЕК/ФФ составляет 22+55+92 мкг.2

Согласно данным, полученным в ходе многоцентровых международных клинических исследований, применение трехкомпонентной комбинации ВИ/УМЕК/ФФ имеет преимущества перед группой сравнения по показателям риска госпитализаций4,5 и риска смерти по любой причине (включая риск смерти от ХОБЛ и сердечно-сосудистых причин)5 на фоне лечения. Кроме того, применение ВИ/УМЕК/ФФ клинически значимо увеличивало функциональные показатели и достоверно снижало частоту средне-тяжелых/тяжелых обострений у больных ХОБЛ с одним и более обострением за предшествующий год.4,5

«Скорое появление в России тройной ингаляционной терапии открывает новые возможности в лечении пациентов, страдающих ХОБЛ, — подчеркнула медицинский директор GSK Фарма Россия Светлана Клименко. — Затруднения нормального дыхания могут приводить к ограничению повседневной активности пациентов, снижению или полной утрате трудоспособности, частым госпитализациям и даже смертельным исходам. Из-за всех этих факторов ХОБЛ ложится тяжелым экономическим бременем на общество и систему здравоохранения. Именно поэтому появление в России новой технологии в виде фиксированной тройной комбинации ВИ/УМЕК/ФФ важно как для пациентов, так и для всей системы здравоохранения, поскольку будет способствовать улучшению качества помощи пациентам с ХОБЛ, снижению нагрузки на стационарную медицинскую помощь в связи с обострениями и внесет вклад в снижение смертности, связанной с этим заболеванием».

ХОБЛ – одно из наиболее распространенных и при этом тяжелых респираторных заболеваний, которое сопровождается ограничением скорости воздушного потока в легких, что вызывает нарушение нормального дыхания. По оценкам, в мире ХОБЛ страдают 384 млн человек.3 В России сегодня, по официальным данным, ХОБЛ страдают более 2,4 млн человек.6

Как правило, причиной ХОБЛ становится поражение дыхательных путей и легких вследствие длительного воздействия ингалируемых повреждающих частиц или газов. Развитию ХОБЛ способствуют такие факторы, как активное и пассивное курение, загрязнение воздуха, воздействие химических паров и пыли из окружающей среды или на рабочем месте.

Согласно данным ВОЗ, обострения могут являться неотъемлемой частью болезни и вносить значительный вклад в клиническую картину и прогноз, приводя к снижению качества жизни пациентов, заметному ограничению или утрате трудоспособности, необходимости неотложной медицинской помощи (включая госпитализацию), а иногда и к смерти.7,8

По данным ВОЗ, сегодня ХОБЛ на третьем месте среди причин смерти в мире. Ежегодно от ХОБЛ умирает около 2,8 млн человек, что составляет 4,8% всех причин смерти.9 Полное выздоровление от ХОБЛ невозможно, однако, лечение может смягчить симптомы, замедлить прогрессирование заболевания, улучшить качество жизни и сократить риск смерти.8

Экономическое бремя ХОБЛ связано с высокими затратами на оказание помощи пациентам с тяжелым течением заболевания, обострениями, требующими дорогостоящего стационарного лечения, частыми случаями временной и постоянной утраты работоспособности, а также с высокой летальностью.

GSK более 50 лет входит в число лидеров в области производства лекарственных препаратов, оптимизирующих лечение ХОБЛ и бронхиальной астмы, включая ее тяжелую форму. Компания начала с внедрения первого в мире короткодействующего селективного бета 2 -агониста в 1969 г. и выпустила на рынок широкий ряд инновационных препаратов.

Источник: GSK

