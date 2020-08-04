В ТОП-3 поставщиков медизделий произошли изменения

В ТОП-3 по объему поставок медицинских изделий в государственном секторе по итогам 2019 года вошла дистрибьюторская компания «Ирвин». Объем ее поставок за год в региональные Минздравы и фармации составил 3,3 млрд рублей.

Эти данные приводит аналитический центр журнала «Вадемекум» в опубликованном в конце июля рейтинге «ТОП-100 поставщиков рынка госзаказа медицинских изделий в 2019 году».

«В 2019 году мы показали очень хорошую динамику, — сообщил генеральный директор «Ирвин» Михаил Степанов. — Наши продажи медизделий выросли более чем на 2 млрд рублей по сравнению с 2018 годом, что позволило войти в тройку лидеров. Это один из лучших приростов в своем сегменте».

В ТОП-3 также вошли «Гемамед» и «Дельрус».

Топ-10 поставщиков медизделий по итогам 2019 года (Вадемекум)

Согласно рейтингу, рынок госзаказа медизделий год к году вырос на 16,6% – до 355,6 млрд рублей, в среднем один дистрибьютор осуществил поставку на 11 млн рублей. Объем поставок ТОП-100 за год практически не изменился и составил 97 млрд рублей.

О рейтинге

Аналитический центр Vademecum с помощью сервиса Zakupki360.ru выгрузил тендеры, объявленные в период с 1 января по 31 декабря 2019 года, в соответствии с перечнем кодов ОКПД 2. Затем отобрал те закупки, в которых, по состоянию на 1 июня 2020 года, присутствовал подписанный между заказчиком и поставщиком контракт. После анализа этого массива данных цены контрактов были суммированы по каждому из поставщиков, а из базы удалены компании, принадлежащие госструктурам, чтобы исключить двойной учет одних и тех же поставок.

Источник: Ирвин 2

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