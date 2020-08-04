Правительство США заплатит более 2 млрд долл. за вакцину против COVID-19 от Sanofi и GSK

Американское правительство заключило контракт с Sanofi и GlaxoSmithKline на сумму в 2,1 млрд долл на поставку 100 млн доз вакцины против коронавирусной инфекции. Одна доза препарата обойдется в 42 долл.

Правительство США заплатит 2,1 млрд долл. компаниям Sanofi и GlaxoSmithKline за разрабатываемую ими вакцину против COVID-19. На данный момент — это крупнейшая сумма контракта в рамках инициативы Президента США «Сверхзвуковая скорость», цель которой — ускорение разработки вакцин и лекарств против коронавируса.

Заказанных 100 млн доз достаточно для вакцинации 50 млн человек. Помимо этого, американское правительство может позднее закупить дополнительно 500 млн доз по цене, которая пока не определена, пишет Reuters. Стоимость одной дозы составит 42 долл., что практически идентично цене в 40 долл. в рамках ранее заключенного контракта с Pfizer и BioNTtech.

В GSK заявили, что более половины средств будут направлены на дальнейшую разработку вакцины, в т.ч. клинические исследования, а остальные – на увеличение производственных возможностей и расходы на дистрибуцию.

Это уже второй контракт на вакцину от Sanofi и GlaxoSmithKline. Ранее они согласились поставить 60 млн доз в рамках соглашения с Правительством Великобритании.

Sanofi и GSK намерены приступить к клиническим исследованиям своей вакцины в сентябре.

Илья Дугин

pharmvestnik