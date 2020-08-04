Siemens Healthineers купила Varian за 16,4 млрд долл.

Siemens Healthineers подписала соглашение о приобретении Varian Medical Systems. Сумма сделки составляет более 16 млрд долл., ее планируется завершить в первом полугодии 2021года.

Немецкая компания Siemens Healthineers («Сименс Хелсинерс») объявила о приобретении американской Varian Medical Systems («Вэриэн Медикал Системс») за 16,4 млрд долл. В результате сделки появится глобальный лидер в сегменте решений для лечения онкозаболеваний, пишет Reuters.

Это первая крупная сделка для Siemens Healthineers с тех пор, как компания была выделена в самостоятельный бизнес компанией Siemens в 2018 году.

По условиям соглашения, Siemens Healthineers приобретет акции Varian по цене 177,50 долл. за акцию, что составляет 24%-ную премию к цене закрытия на 31.07.2020 года.

Благодаря сделке Siemens Healthineers приобрела одного из мировых лидеров в области радиотерапии с рыночной долей более 50%.

Сделка подлежит одобрению со стороны Varian и регуляторных органов. Ее завершение запланировано на первую половину 2021 года.

Илья Дугин

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