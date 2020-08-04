«Спинраза» будет включена в ЖНВЛП

Комиссия Минздрава по формированию перечней лекарств решила включить препарат от спинально-мышечной атрофии (СМА) «Спинраза» (МНН нусинерсен) в перечень ЖНВЛП. Производитель препарата Biogen зафиксирует стоимость лекарства на уровне 5 млн за упаковку.

Комиссия Минздрава по формированию перечней лекарств 3 августа более часа обсуждала включение «Спинразы» а перечень ЖНВЛП. Представители медицинского сообщества настаивали на этом, так как это прорывной препарат. Представители Минздрава и ФАС были против, ссылаясь на высокую нагрузку на бюджет.

Представитель компании Biogen рассказала, что для России предлагается самая низкая цена — 5 млн руб. за упаковку — по сравнению с другими странами из референтный корзины. Сейчас, по ее словам, регионы закупают препарат в среднем за 7,5 млн руб. Директор Департамента госрегулирования обращения лекарственных средств Минздрава Филипп Романов спросил, что мешает компании и без включения в ЖНВЛП продавать препарат по сниженной цене. Представитель Biogen ответила, что при включении лекарства фиксируется не только цена производителя, но и оптовая надбавка. «Вы хотите сказать, что сейчас делается наценка в 2,5 млн руб.?», — уточнил Романов. «Мне надо уточнить, но получается, что так», — неуверенно ответила она.

Представители Минздрава и Минпромторга спросили о локализации препарата. Романов заявил, что локализация необходима для того, чтобы быть уверенными, что лекарство будет доступно.

В Biogen о локализации пока не думали. «Пока мы в качестве приоритета выбрали ценовую гибкость», — сказала представитель производителя.

Начальник Управления социальной сферы и торговли ФАС Тимофей Нижегородцев предложил подождать, пока в России заработает фонд для финансирования лечения детей с редкими заболеваниями, о создании которого недавно объявил Владимир Путин. Эту мысль поддержала директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращений медицинских изделий Минздрава Елена Максимкина. Она утверждала, что фонд прежде всего будет оплачивать лекарства, которые не входят в перечни.

Тем не менее комиссия проголосовала за включение препарата в перечень ЖНВЛП уже сейчас.

Елена Калиновская

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