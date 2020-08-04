Мантуров: Серийное производство вакцины от коронавируса запланировано на сентябрь

Российские фармплощадки готовятся к производству вакцин от коронавируса и уже в сентябре начнут их серийный выпуск, рассчитывает глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

В 2020 году в России начнется выпуск как минимум одной вакцины от коронавируса. Об этом рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью ТАСС.

«Институт им. Н.Ф. Гамалеи работает по серийному производству с тремя предприятиями с площадками во Владимирской, Ярославской и Московской областях — это «Генериум», «Р-Фарм» и «Биннофарм»», – сказал министр.

По его словам, на предприятиях идет отладка технологий, закупается оборудование.

«Мы очень рассчитываем, что в сентябре должно уже начаться серийное производство», – подчеркнул Мантуров.

Объемы производства будут зависеть от потребности системы здравоохранения. По предварительным оценкам, за счет запуска контрактных площадок в этом году может выпускаться несколько сотен тысяч доз вакцины в месяц с последующим увеличением до нескольких миллионов к началу следующего года.

Фото: minpromtorg.gov.ru

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