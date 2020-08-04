Аптечная сеть «Ригла» открыла трехтысячную аптеку

30 июля в Ростове-на-Дону аптечная сеть «Ригла» запустила трехтысячную аптеку. Новая точка представляет стрит-формат фарммаркетов сети.

Площадь аптеки — 60 кв. м, ассортимент — свыше 4 500 наименований, более половины из них — парафармацевтика: товары для здоровья, лечебная косметика брендов Vichy, La Roche Posay, Avene, товары для детей.

Фарммаркеты здоровья — один из трех форматов аптечной сети «Ригла», основанный на открытой форме выкладки. Площадь аптек в среднем составляет 60–120 кв. м. Ассортимент превышает 16 тыс. позиций. Отличительная особенность формата — наличие в торговом зале консультантов, которые готовы предоставить покупателю необходимую информацию о товарах.

В аптеках «Ригла» работает программа лояльности, основанная на прогрессивной шкале накопления бонусов за покупки. Бонусами можно оплатить до половины суммы чека, эта доля может быть увеличена во время специальных акций. Также действует коалиционная программа лояльности «Спасибо от Сбербанка»: при оплате покупок картой «Сбербанка» клиенту начисляются бонусы, которые в дальнейшем можно обменять на скидку.

Клиентам предоставлена возможность заказать необходимый товар на сайте www.rigla.ru, по телефону колл-центра или в мобильном приложении «Ригла».

Бренд «Ригла» известен в Ростове-на-Дону и области с 2003 года. На сегодня в регионе действует 40 аптек сети, из них 20 — формата фарммаркетов.

«Благодаря удобной открытой выкладке, возможности получить консультацию высококвалифицированного специалиста, а также широкому ассортименту, в котором представлена косметика и БАД завоевали доверие жителей региона, — отметила коммерческий директор аптечной сети «Ригла» Наталья Бурдина. — Важное конкурентное преимущество аптечной сети — возможность заказать товары онлайн на нашем сайте и в мобильном приложении. В результате Ростовская область стала точкой активного развития «Риглы». Несмотря на непростые экономические условия, сложившиеся в первой половине 2020 года, за это время мы открыли здесь девять новых аптек».

«Аптечная сеть «Ригла» в своем развитии делает ставки как на органический рост, так и на расширение через новые приобретения, — прокомментировал генеральный директор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов. — Открытие трехтысячной аптеки — очередной шаг на пути внедрения современных, передовых стандартов работы аптек не только в центральных городах страны, но и в отдаленных регионах. Растущий интерес жителей таких городов, как Ростов-на-Дону, еще раз подтверждает правильность выбранной линии развития сети».

Аптечная сеть «Ригла» — розничный сегмент ГК «Протек». Компания представлена в 54 регионах России, занимает 5,8% российского рынка. По данным аналитической компании AlphaRM за 2019 г., «Ригла» лидирует по объему продаж среди аптечных сетей. Выручка розничного сегмента группы в 2019 г. составила 70 006 млн руб.

Ассортимент аптечной сети «Ригла» насчитывает около 42 тыс. SKU, в том числе более 600 наименований товаров под собственными торговыми марками.

Сеть развивает три формата аптек: фарммаркеты «Ригла», аптеки у дома «Будь здоров!» и аптеки-дискаунтеры «Живика».

Источник: ЦВ «Протек»

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