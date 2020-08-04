Sun Pharma вошла в PharmaSpace

Международная компания Sun Pharma подписала договоры поставок и услуг с компаниями «Лекарственная экосистема» и «Сантэнс Сервис». Ее портфель лекарственных препаратов войдет в проект прямых контактов и контрактов аптечных сетей и производителей PharmaSpace.

«Начиная с августа в рамках подготовки к осеннему сезону розничных продаж ЛС все аптечные сети России, подключенные к интернет-платформе PharmaSpace, получили прямой и прозрачный доступ к широкому ассортименту препаратов Sun Pharma, а также раньше других смогут воспользоваться специальными предложениями компании, направленными на дальнейшее развитие прямых и гибких отношений», – подчеркнули в PharmaSpace.

«Мы сфокусированы на обеспечении доступности наших препаратов во всех уголках России и в каждой из активно развивающихся аптечных сетей больших и малых городов страны, – отметил генеральный директор Sun Pharma в России Артур Валиев. – Мы заинтересованы в дальнейшем повышении индекса дистрибуции в аптечном сегменте, а также хотели бы активно участвовать в дальнейшем развитии уровня лояльности российской фармрозницы. Надеемся, что новый проект станет эффективным инструментом прямого управления нашим предложением, нацеленным на удовлетворение спроса и потребностей российских пациентов».

Генеральный директор ГК«Сантэнс» – логистического партнера проекта PharmaSpace – Андрей Осипов приветствовал присоединение к проекту «масштабного» игрока российской фармацевтики – компании Sun Pharma. «Мы готовы своевременно обеспечить точные и быстрые поставки всего ассортимента компании в рамках поаптечной доставки всем розничным партнерам проекта, – подчеркнул он. – Уверен, что наше сотрудничество поможет обеспечить еще большую доступность препаратов Sun Pharma россиянам».

«Для тех, кому важно выстраивание более гибкой, более прозрачной, более правдивой, а значит, и более эффективной системы лекарственного обеспечения в коммерческом секторе, совет очевиден – наш проект впервые позволяет наладить беззатратное управление своим брендом и своими лекарственными препаратами по всему каналу поставки вплоть до конечной точки использования лекарства, – заявил генеральный директор управляющей компании «Лекарственная экосистема», оператора проекта PharmaSpace Герман Иноземцев. – Одновременно налаживается прямой диалог производителя и ритейлера, что позволяет сделать систему более точной и адекватной интересам всех вовлеченных в процесс поставки лекарств игроков, позволяет экономить время, делает современные, безопасные лекарства более доступными для населения».

Источник: ГК «Сантэнс»

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