Jadran включился в маркировку лекарств с PharmaTrace

Компания PharmaTrace и международная фармацевтическая компания Jadran (JGL) прошли путь создания системы для обеспечения формирования и отправки отчетности по прослеживаемости лекарственных препаратов в соответствии с государственными требованиями в России.

Директор по маркетингу компании Jadran Николай Жаворонков выразил благодарность за работу всей команды, задействованной в совместном проекте. «Наша компания отнеслась к проекту по маркировке, призванному снизить риски возникновения на фармацевтическом рынке фальсифицированной и контрафактной продукции, как к дополнительному инструменту, который стал доступен нам и потребителям, – сообщил он. – Понимая всю важность ситуации, оценив риски и проанализировав рынок, наша команда выбрала партнером в проекте по прослеживаемости компанию PharmaTrace и ее облачную платформу Check, Track & Trace (CTT). Мы видим существенную выгоду от реализации совместного проекта и уже на первых неделях маркировки можем с уверенностью сказать, что полностью готовы благодаря PharmaTrace».

«Облачное решение Check, Track & Trace – гибкое и конфигурируемое, оно учитывает возможные особенности взаимодействия с другими участниками рынка, включая поставщиков логистических услуг, – прокомментировал новость генеральный директор компании «Лекарственная экосистема», управляющей компании проекта PharmaTrace Герман Иноземцев. – Check, Track & Trace не нарушает технологии с использованием облачного решения, а отражает структуру бизнес-процессов, увеличивая прозрачность и управляемость. Валидация информационной системы выполняется с учетом стандартов GxP».

В качестве дополнительного сервиса PharmaTrace предлагает специализированное программно-аппаратное решение Smart WTS, которое предназначено для автоматизации процессов отслеживания движения упаковок товаров на складе, включая их трансформацию, добавил он. Check, Track & Trace содержит автоматизированные инструменты для проверки и контроля над операциями с маркированной продукцией, «их применение позволяет соответствовать требованием отрасли и достигать максимальных результатов не только в проекте по прослеживаемости, но и предоставляет всем участникам цепи поставок возможность работать в режиме онлайн и обмениваться информацией не только в рамках сериализованных и маркированных поставок товаров».

«Еще на самом старте совместного проекта мы взяли хороший темп слаженной работы, и это очень важная составляющая совместного проекта по интеграции, – отметил коммерческий директор компании PharmaTrace Сергей Денисов. – Мы очень благодарны коллегам из Jadran за доверие к нашим экспертам и структурированный подход на всех этапах проекта. Мы продолжаем и развиваем наши партнерские отношения в рамках сервисного проекта по поддержке».

Jadran – международная фармацевтическая компания, сфокусированная на разработке и производстве лекарств для лечения заболеваний органов чувств. JGL – один из лидеров в использовании полезных свойств морской воды в оздоровительных целях. Компания располагает обширным портфелем препаратов в сегментах «дыхательная система» и «органы чувств».

Источник: PharmaTrace

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