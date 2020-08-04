Британия заключила сделку с Wockhardt о производстве вакцины против коронавируса

Великобритания заключила сделку, направленную на значительное увеличение мощностей по производству вакцины против нового коронавируса (SARS-CoV-2), с биотехнологической компанией Wockhardt.

В рамках 18-месячного соглашения, Wockhardt будет осуществлять одну из важнейших стадий производственного процесса — наполнение и укупорка (fill & finish), которая включает в себя розлив произведенной вакцины во флаконы, готовые к распространению.

Ожидается, что данная стадия производства начнется в сентябре 2020 года на мощностях CP Pharmaceuticals (дочернее предприятие индийской Wockhardt), расположенной в г. Врексхэм (Северный Уэльс, Великобритания). Компания способна выпускать миллионы доз противокоронавирусной вакцины.

СОГЛАШЕНИЕ ПОМОЖЕТ ГАРАНТИРОВАТЬ, ЧТО ЛЮДИ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ СМОГУТ ПОЛУЧИТЬ БЕЗОПАСНУЮ И ЭФФЕКТИВНУЮ ВАКЦИНУ В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ, КАК ТОЛЬКО ОНА СТАНЕТ ДОСТУПНА, — ГОВОРИТСЯ В СООБЩЕНИИ БРИТАНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Соглашение с компанией Wockhardt является дополнением к новому Центру производства вакцин и инноваций, который в настоящее время строится в Оксфордшире. Пока Центр строится, правительство Британии инвестировало дополнительные 38 млн фунтов стерлингов в создание центра быстрого развертывания, который откроется позднее этим летом.

gmpnews