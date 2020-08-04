Объём российского коммерческого рынка лекарств в июне составил 75,4 млрд рублей

Объём коммерческого рынка ЛП в июне 2020 года составил 75,4 млрд рублей (в розничных ценах). По сравнению с маем ёмкость рынка выросла на 0,1%. Относительно июня 2019 года в текущем году рынок показал увеличение реализации на 2,1%. В натуральных единицах измерения объём продаж лекарств в июне составил 351,2 млн упаковок, что на 0,2% меньше, чем в мае, и на 8,9%, чем в июне 2019 года, об этом сообщается в аналитическом отчете компании DSM Group.

Средняя стоимость упаковки лекарственного препарата на коммерческом рынке России в июне по сравнению с маем стала выше на 0,2%, и составила 214,7 рублей.

Увеличение коммерческого рынка лекарств за первое полугодие 2020 года относительно аналогичного периода 2019 года в рублёвом эквиваленте составило 13,9%. Общая ёмкость составила 557,9 млрд рублей.

Структура коммерческого рынка ЛП в июне по ценовым сегментам изменилась в пользу дорогостоящих препаратов относительно июня 2019 года. Удельный вес лекарств с ценой свыше 500 рублей вырос на 2,5%, и составил 47,0% в июне 2020 года. Доля ценового диапазона «от 150 до 500 руб.» за год сократилась на 2,1% до 37,8%. Доля сегмента лекарств со стоимостью упаковки 50-150 рублей выросла с 11,1% до 11,3%. Удельный вес группы дешёвых лекарственных препаратов «до 50 руб.» уменьшился на 0,6% относительно июня прошлого года, и составил 3,8%.

По итогам июня 62,6% препаратов, реализованных на рынке, являлись отечественными (в натуральных единицах измерения), однако, в виду своей невысокой цены относительно импортных лекарств, в стоимостном выражении они заняли 33,5%.

Коммерческий сегмент рынка в июне на 36,7% был представлен рецептурными препаратами и на 63,3% ОТС-средствами в упаковках, в стоимостном выражении рынок практически поделён пополам.

Рейтинг компаний по стоимостному объёму продаж в июне возглавила компания Bayer, на втором месте — Novartis, на третьем — Sanofi. Топ-3 брендов ЛП по стоимостному объёму аптечных продаж в России по итогам июня состоял из таких препаратов как «Ксарелто» (1,0%), «Арбидол» (1,0%); на третьем месте — «Детралекс» (0,8%).

Объём российского аптечного рынка БАД в стоимостном выражении в июне 2020 года уменьшился на 1,4% относительно мая, и составил порядка 5,0 млрд рублей. В натуральном выражении объём аптечного рынка БАД в шестом месяце 2020 года вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, и составил 22,5 млн упаковок. Средневзвешенная цена упаковки БАД в июне по сравнению с маем стала ниже на 1,8%, и составила 221,8 рубль. Топ-3 производителей БАД занял 29,7% рынка в июне в стоимостном выражении; рейтинг состоит из компаний «Эвалар» (17,6%), Solgar Vitamin and Herb (7,5%) и PharmaMed (4,6%).

gmpnews