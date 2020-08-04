РФПИ и «ХимРар» поставят «Авифавир» в семь стран Латинской Америки

Компания «Кромис», совместное предприятие Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и группы компаний «ХимРар», подписала эксклюзивное соглашение с боливийской компанией Sigma Corp S.R.L. (Industria Quimico Farmaceutica Sigma Corp S.R.L.) о продаже первого российского препарата «Авифавир» для лечения COVID-19 на территории Аргентины, Боливии, Гондураса, Парагвая, Сальвадора, Уругвая и Эквадора.

Соглашение предусматривает поставку минимум 150 тыс. упаковок «Авифавира». Кроме того, производственной площадке партнера в Боливии будет передана технология получения готовой лекарственной формы «Авифавира».

Церемония подписания соглашения состоялась 29 июля 2020 года в ходе видео-конференции с участием руководителей компаний с российской и боливийской сторон.

«Авифавир»® (МНН: фавипиравир) — первый в России препарат, одобренный для применения против коронавируса, и первый зарегистрированный в мире препарат с активным действующим веществом фавипиравир в показании для лечения COVID-19. Препарат включен в последнюю, 7-ю версию перечня методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции Минздрава России. «Авифавир»® уже поставлен в 50 регионов Российской Федерации, а также в Беларусь, Казахстан.

Эффективность препаратов с активным действующим веществом фавипиравир доказана в трех независимых клинических исследованиях, которые проходили в ведущих медицинских центрах России с участием 700 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Препараты блокируют механизмы размножения коронавируса, облегчают симптомы и сокращают сроки течения заболевания вдвое по сравнению со стандартной терапией.

Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), заявил:

«Партнерство с Sigma Corp S.R.L. позволит обеспечить медицинские учреждения целого ряда латиноамериканских государств одним из наиболее эффективных в мире препаратов против коронавируса. Помимо экспортных поставок препарата, мы передаем партнерам технологию получения готовой лекарственной формы «Авифавира», что даст возможность сократить период ожидания, логистические издержки и сроки внедрения препарата в методики терапии пациентов с коронавирусом».

Андрей Блинов, генеральный директор компании «Кромис», отметил:

«Мы очень рады такому многостороннему партнёрству с одной из ведущих фармкомпаний латиноамериканского региона Sigma Corp S.R.L., связанное не только с поставкой нашего препарата для удовлетворения острой текущей потребности систем здравоохранения стран, вошедших в соглашение. Нам также предстоит большая совместная работа по трансферу технологии производства ГЛФ, чтобы обеспечить высокий уровень качества, безопасности и эффективности лекарства, что является критически важным и обязательным условием при производстве и реализации препарата «Авифавир» в России».

Гари Энрике Гонсалес Вилстерман, директор фармацевтического департамента Sigma Corp S.R.L., сказал:

«Наша компания имеет более чем 43-летний опыт производства фармацевтической продукции и более 60-ти лет занимается импортом фармацевтической и медицинской продукции. В период пандемии COVID-19 мы сконцентрировали свои усилия на разработке разных продуктов,, помогающих людям бороться с коронавирусом. Для нас большая честь стать партнером РФПИ и ГК «ХимРар», разработавших один из первых препаратов против коронавируса в мире».

gmpnews