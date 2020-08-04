Началась поставка российского препарата для лечения COVID-19 в ЮАР

Компания «Кромис», совместное предприятие Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и группы компаний «ХимРар», объявляет о подписании дистрибьюторского соглашения с компанией 3Sixty Biopharmaceuticals, дочерней компанией 3Sixty Global Solutions Group, по поставке первого российского препарата Авифавир® для лечения COVID-19 в ЮАР.

В стране наблюдается стремительный рост числа пациентов с коронавирусной инфекцией, по этому показателю ЮАР в настоящее время находится на 5 месте в мире.

Авифавир® (фавипиравир) — первый в России препарат, одобренный для применения против коронавируса, и первый зарегистрированный в мире препарат с активным действующим веществом фавипиравир в показании для лечения COVID-19. Препарат включен в последнюю, 7-ю версию перечня методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции Минздрава России. Авифавир® уже поставлен в 50 регионов Российской Федерации, а также в Беларусь, Казахстан.

Эффективность препаратов с активным действующим веществом фавипиравир доказана в трех независимых клинических исследованиях, которые проходили в ведущих медицинских центрах России с участием 700 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Препараты блокируют механизмы размножения коронавируса, облегчают симптомы и сокращают сроки течения заболевания вдвое по сравнению со стандартной терапией.

Ранее 3Sixty Biopharmaceuticals подписала соглашение о поставке в Южно-Африканскую Республику Ремдесивира, который вводится пациентам внутривенно в стационарах. В то же время, недостаточное количество медицинских учреждений вынуждает ЮАР искать другие эффективные способы терапии пациентов с коронавирусной инфекцией. Авифавир® демонстрирует высокую эффективность при применении в самом начале болезни и на средней стадии. Таким образом, применение Авифавира® амбулаторно позволит сократить госпитализацию пациентов в Южной Африке и снизит нагрузку на лечебные учреждения.

Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), заявил:

«ЮАР стала уже вторым государством-членом БРИКС после Бразилии, с которым РФПИ и «ХимРар» договорились о поставках препарата «Авифавир». Благодаря соглашению с 3Sixty Biopharmaceuticals у врачей в ЮАР появится эффективный инструмент для лечения пациентов на ранней стадии, не допуская развития болезни и риска для жизни».

Андрей Блинов, генеральный директор компании «Кромис», отметил:

«Мы производим Авифавир® в достаточном количестве для удовлетворения потребностей российского здравоохранения, что позволяет осуществлять зарубежные поставки препарата без ущерба для внутреннего спроса. ЮАР в настоящее время проходит сложный период обострения коронакризиса, и мы с готовностью откликнулись на просьбу партнеров о приобретении нашего препарата. Надеемся, что с его помощью коллегам в Южной Африке удастся остановить распространение коронавируса и спасти множество жизней».

gmpnews