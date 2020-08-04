Россия значительно увеличит список стратегически важных лекарств

Правительство РФ впервые за 10 лет расширит перечень стратегически важных лекарств, которые должны производиться в России. В новый список войдут 215 позиций, сообщил 3 августа на оперативном совещании с вице-премьерами глава кабмина Михаил Мишустин.

ПРАВИТЕЛЬСТВО АКТУАЛИЗИРУЕТ ПЕРЕЧЕНЬ СТРАТЕГИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ ПРЕПАРАТОВ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ПРОИЗВОДИТЬСЯ НА ТЕРРИТОРИИ РФ, ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ ЭТОТ ДОКУМЕНТ НИ РАЗУ НЕ МЕНЯЛСЯ, — СКАЗАЛ ПРЕМЬЕР-МИНИСТР.

Мишустин уточнил, что сегодня список включает лишь 57 позиций.

«В новый список войдут 215 позиций из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств», — сообщил глава кабмина, отметив, что среди этих препаратов значатся лекарства для лечения орфанных и социально значимых заболеваний. Все эти препараты будут производиться в России, указал Мишустин.

НАША ЗАДАЧА — ОБЕСПЕЧИТЬ ДОСТУПНОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ ЭФФЕКТИВНЫХ И ВОСТРЕБОВАННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ЭТО НАПРЯМУЮ ВЛИЯЕТ НА ЗДОРОВЬЕ И ЖИЗНЬ ЛЮДЕЙ, — ПОДЧЕРКНУЛ ГЛАВА ПРАВИТЕЛЬСТВА.

gmpnews