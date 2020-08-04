Американский фонд Advent International покупает производителя фармсубстанций в Индии

Американский фонд прямых инвестиций Advent International дал согласие на покупку контрольного пакета акций индийского производителя активных фармацевтических ингредиентов (АФИ), расположенной в Хайдарабаде, Ra Chem Pharma у ее материнской компании Micro Labs, расположенной в Бангалоре. Компания оценивается примерно в 13 млрд рупий (более $173 млн).

В соответствии с соглашением, в настоящее время Advent приобретет около 74% акций RA Chem, а оставшиеся 26% будут приобретены позднее, передает The Economic Times.

Еще в июле текущего года прошла информация о том, что Advent International присоединился к «гонке» за 100-процентной долей в производителе АФИ Ra Chem Pharma. В 2017 году Micro Labs приобрела около 74% акций компании за 3,3 млрд рупий, а в 2019 году ее доля увеличилась до 84%.

Хотя основным направлением деятельности компании является АФИ, со временем RA Chem интегрируется в сферу производства пеллет, рецептур и клинических исследований для обеспечения комплексных предложений для своих клиентов. Портфель продукции компании включает в себя как фармацевтические препараты, так и нишевые направления в области охраны здоровья животных и космецевтики. Компания насчитывает 4 производственных подразделения, 2 научно-исследовательские лаборатории и клиническое научно-исследовательское учреждение.

За последние 12 месяцев Advent уже выделил более 1,7 млрд долларов шести компаниям в секторе здравоохранения.

«Мы по-прежнему в восторге от фармацевтического ландшафта Индии, и инвестиции в RA Chem Pharma еще больше укрепят наше присутствие в этом секторе. Мы стремимся создать одну из ведущих АФИ-платформ в Индии и будем использовать наши финансовые и операционные ресурсы по всему миру для масштабирования RA Chem Pharma «, — сказал Швета Джалан (Shweta Jalan), управляющий директор и глава индийского представительства Advent International.

Сообщается, что в 2019 финансовом году компания RA Chem опубликовала доход более 4,6 млрд рупий, при этом прибыль составила 520 млн рупий.

Advent International инвестирует в Индию с 2007 года, включая сделки с компаниями Bharat Serums & Vaccines, DFM Foods Ltd и др.

За последние 30 лет Advent International инвестировал более 9 млрд долларов в 48 компаний сектора здравоохранения, включая 20 предприятий, занимающихся НИОКР, производством и дистрибуцией фармацевтической продукции.

gmpnews