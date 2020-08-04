Siemens Healthineers заключает сделку на $16,4 млрд о покупке Varian

Немецкая медицинская группа Siemens Healthineers заявила о покупке американской компании Varian Medical Systems Inc. за 16,4 млрд долларов в рамках сделки, направленной на создание мирового лидера в области решений для лечения рака.

Сделка является первым крупным шагом Healthineers в направлении роста, с момента выделения её компанией Siemens в отдельное бизнес-подразделение в 2018 году. Siemens, которая сохранит контроль над Healthineers, обеспечит промежуточное финансирование сделки.

В соответствии с согласованным соглашением, Healthineers приобретет все акции Varian по цене $177,50, что представляет собой 24% премию к цене закрытия торгов 31 июля.

«Благодаря этому поглощению мы значительно укрепляем свои позиции — в дополнение к кардиологии и неврологии — в области онкологии», — заявил в интервью агентству Reuters финансовый директор Йохен Шмитц (Jochen Schmitz).

Благодаря сделке по покупке Varian, компания Healthineers приобретает лидера в области лучевой терапии с долей рынка более 50%. Healthineers отмечает рост заболеваемости раком — с 14 миллионов случаев по всему миру в 2010 году до прогнозируемых 25 миллионов в 2030 году. Это означает, что объем рынка составит 20 миллиардов долларов, который может расти от 6% до 10% в год.

Ожидается, что сделка будет закрыта в первой половине 2021 года.

Фото с сайта www.tellerreport.com

gmpnews