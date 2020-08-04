Новосибирское УФАС обнаружило картель при проведении 301 аукциона на поставку медизделий

Новосибирское Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) смогло доказать видимость конкуренции, создаваемой рядом поставщиков при участии в 301 закупке медизделий в Камчатском крае, Республике Бурятия, Сахалинской и Тюменской областях. Доход образованного картеля в ведомстве оценили в более чем 280 млн рублей. Новосибирское Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) смогло доказать видимость конкуренции, создаваемой рядом поставщиков при участии в 301 закупке медизделий в Камчатском крае, Республике Бурятия, Сахалинской и Тюменской областях. Доход образованного картеля в ведомстве оценили в более чем 280 млн рублей.

Участниками картеля признаны ООО «Юнилаб», ООО «Адамант», ООО «ТД «Адамант», ООО «Европа», ООО «Башмедсоюз», ООО «Стиль» и ООО «Симелаб». Материалы дела УФАС направит в правоохранительные органы Новосибирской области для принятия решения о возбуждении уголовного дела. Штраф каждому участнику, отмечают в УФАС, может составить до 50% от НМЦК.

Согласно СПАРК-Интерфакс, юрлица из списка, например, новосибирские ООО «ТД «Адамант» и ООО «Симелаб», а также башкирское ООО «Башмедсоюз» в 2019-2020 году участвовали в ряде торгов на поставку госмедучреждениям реактивов, реагентов, расходных материалов для лабораторной диагностики.

УФАС по Новосибирской области ранее, в январе 2017 года, выявил другой крупный картельный сговор между ООО «Фаворит» и еще рядом юрлиц, входящих в ГК «Клатона», на поставку медицинских изделий для учреждений здравоохранения на рекордную сумму 6 млрд рублей. Это решение группе компаний оспорить не удалось.

Кроме того, как выяснило УФАС, между ООО «Фаворит» и Национальным медицинским исследовательским центром (НМИЦ) им. Е.Н. Мешалкина в течение 2017 года существовало неформальное взаимодействие, направленное на создание преимущественных условий дистрибьютору при планировании закупок и проведении торгов.

В феврале 2019 года ФСБ задержала топ-менеджеров и совладельцев ГК «Клатона» Александра Сорокина и Евгения Первушина, а также замдиректора НМИЦ им. Е.Н. Мешалкина Евгения Покушалова. Подозреваемым инкриминировали хищение более 1,3 млрд рублей в 2015–2018 годах, дела в отношении арестованных возбуждены по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) и ст. 174.1 УК РФ (легализация преступных доходов).

В мае 2019 года был уволен и затем помещен в СИЗО по тому же делу директор НМИЦ им. Е.Н. Мешалкина Александр Караськов вместе со своей супругой – руководителем организационно-клинической службы центра Ириной Бойцовой. Сейчас Караськов, Бойцова и Покушалов находятся под подпиской о невыезде. В декабре 2019 года перечислили Минздраву Новосибирской области более 850 млн рублей в качестве компенсации за нанесенный ущерб.

Организаторы еще одного выявленного Новосибирским УФАС картеля при участии НМИЦ Яков Кузнецов и Александр Мартынюк, по версии следствия, заключили с декабря 2015 года по сентябрь 2017 года устное соглашение, ограничивающее конкуренцию при участии в 437 аукционах федерального медцентра. Общая сумма заключенных контрактов составила 576 млн рублей. В июле 2020 года Мартынюк и Кузнецов были признаны виновными – суд назначил им наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же срок, а также штраф в размере 500 тысяч рублей каждому.