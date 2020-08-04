НИЦ им. Гамалеи завершил КИ вакцины от COVID-19

По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, в настоящее время готовится пакет документов для регистрации вакцины, после этого начнется ее применение. Прежде всего, будут привиты медики и учителя, массовую добровольную вакцинацию планируется проводить с октября. По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, в настоящее время готовится пакет документов для регистрации вакцины, после этого начнется ее применение. Прежде всего, будут привиты медики и учителя, массовую добровольную вакцинацию планируется проводить с октября.

«Планируем, что вакцинация будет покрываться из бюджета», – сказал Мурашко, уточнив, что она будет добавлена в Национальный календарь профилактических прививок.

Ранее директор НИЦ Александр Гинцбург говорил, что разрабатываемая вакцина против новой коронавирусной инфекции может поступить в гражданский оборот 14-15 августа 2020 года. Президент РАН Александр Сергеев считает, что массовая вакцинация населения от коронавируса может стартовать не раньше начала 2021 года. «В целом, когда мы говорим о тотальной вакцинации населения, десятках, сотнях миллионов доз, то, конечно, это время небыстрое. Я бы сказал, что если все будет нормально, как мы планируем и как планируется в других странах крупными компаниями, то это, наверное, начало следующего года», – отметил Сергеев.

НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи 17 июня приступил к клиническим испытаниям безопасности и иммуногенности вакцин Гам-Ковид-Вак и Гам-Ковид-Вак Лио от COVID-19. Разрешение на проведение КИ Минздрав РФ выдал 16 июня. В испытаниях были задействованы Минобороны (КИ проходили на базе Главного военного клинического госпиталя им. академика Н.Н. Бурденко) и Первый МГМУ им. И.М. Сеченова.

Утром 20 июля в Минобороны РФ также сообщили, что ведомство и НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи успешно завершили «фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса», уточнив, что группа в составе 20 добровольцев выписана из военного госпиталя. В Минобороны отдельно подчеркнули, что КИ были проведены в полном соответствии с действующим законодательством и научной методологией, без каких-либо попыток сокращения сроков исследования для избежания в последующем рисков ее применения.

И в ПМГМУ им. И.М. Сеченова в тот же день выписали вторую часть добровольцев. Руководитель центра клинического изучения лекарственных средств университета Елена Смолярчук заявила, что вторая группа добровольцев, участвовавшая в тестировании вакцины, хорошо перенесла препарат, побочных эффектов почти не было.

Участники КИ остаются под врачебным наблюдением, а после выписки будут проходить регулярный амбулаторный осмотр. Об этом же говорят и в Минобороны – для подтверждения достигнутого положительного эффекта, безопасности и переносимости вакцины все добровольцы на 42 сутки после первой вакцинации вновь пройдут контрольное обследование.

На исследование вакцины и ее тестирование на 60 добровольцах было направлено 15,9 млн рублей. НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи заключил контракт на эти услуги с ООО «Экселлена» из Санкт-Петербурга.

В разработку вакцины вложился Сбербанк. Кредитная организация выступит в роли проектного офиса и будет помогать организации производства продукта. Для этого Сбербанк в мае 2020 года зарегистрировал дочернее предприятие ООО «Иммунотехнологии» с основным видом деятельности «оптовая торговля фармпродукцией». Производство будет налажено на мощностях «Р-Фарма» и холдинга Alium. ГК «Р-Фарм» уже привлекла на эти цели средства Российского фонда прямых инвестиций.

Из отечественных фармкомпаний вакцины против коронавируса разрабатывают также ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора в партнерстве с «Биокадом», сам «Биокад», «Биокад» в партнерстве с Институтом экспериментальной медицины, Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток и «Нанолек». Минздрав выдал разрешение на КИ вакцины-кандидата 27 июля, в тот же день начались и сами КИ.