ФМБА попросило у правительства денег на проект по созданию вакцины от коронавируса

ФМБА подготовило Правила предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидии ‎в размере 155,85 млн руб. на возмещение затрат НИИ вакцин и сывороток, направленных на создание лабораторно-испытательного комплекса по разработке кандидатной вакцины против COVID-19.

ФМБА разработало и выставило на общественное обсуждение проект постановления ‎Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил предоставления в 2020 году субсидии из федерального бюджета ‎на возмещение затрат ФГУП «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов» Федерального медико-биологического агентства, направленных на создание лабораторно-испытательного комплекса в целях разработки кандидатной вакцины против новой коронавирусной инфекции COVID-19». Об этом сообщается на сайте regulation.gov.ru.

В пояснительной записке указано, что ФГУП приступает к реализации проекта по созданию кандидатной вакцины против коронавируса. Для этого необходимо создать лабораторно-испытательный комплекс, оснащенный современным оборудованием, системами приточно-вытяжной вентиляции и водоподготовки, а также комплексом чистых помещений с учетом соблюдения требований биологической безопасности.

Потребность в средствах федерального бюджета для создания лабораторно-испытательного комплекса составляет 155,85 млн руб., в том числе:

– комплекс чистых помещений – 25,0 млн руб.;

– чистые среды – 13,5 млн руб.;

– оборудование – 115,21 млн руб.;

– лабораторная мебель – 2,14 млн руб.

Елена Сидорова

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