Неправительственная компания KEI предложила FDA запретить музыку во время рекламы лекарств

Неправительственная компания Knowledge Ecology International потребовала от FDA запретить музыкальное сопровождение во время рекламы лекарственных препаратов на телевидении, радио и в интернете, когда идет информация о рисках и побочных эффектах, поскольку пациенты не в состоянии адекватно ее воспринимать. По мнению исполнительного директора организации Джеймса Лава, проблему следует решать не только на уровне FDA, но и Конгресса.

Неправительственная компания Knowledge Ecology International (KEI) обратилась в FDA c просьбой пересмотреть требования к рекламе лекарственных средств с точки зрения музыкального сопровождения, пишет FiercePharma. По мнению авторов ходатайства, музыка во время демонстрации потенциальных рисков и побочных эффектов препарата отвлекает внимание пациентов и затрудняет восприятие ими информации, поэтому следует ее запретить.

FDA контролирует музыкальное сопровождение в рекламе лекарств. Ранее регулятор уже направлял письма в адрес фармкомпаний по данному вопросу. Так, в 2016 году Департамент по рекламе и продвижению рецептурных препаратов (OPDP) FDA сделал замечание компаниям Sanofi и Celgene за отвлекающую или слишком громкую музыку в телерекламе препаратов «Туджео» и «Отесла» соответственно.

Однако исполнительный директор KEI Джеймс Лав полагает, что регулирование громкости и выбор музыкального жанра в данном случае являются полумерой. Он рассчитывает привлечь внимание к проблеме не только FDA, но и других регуляторов, возможно, даже Конгресса.

Илья Дугин

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