ФАС разработает новую методику расчета надбавок на препараты из Перечня ЖНВЛП

ФАС разработает новую методику расчета предельных оптовых и розничных надбавок к фактическим отпускным ценам на жизненно важные лекарственные препараты.

Федеральная антимонопольная служба приступает к разработке проекта приказа, которым будет утверждена новая методика установления предельных размеров оптовых и розничных надбавок органами исполнительной власти субъектов РФ к фактическим отпускным ценам, которые устанавливаются фармпроизводителями на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, сообщается на сайте ведомства.

Об этом ведомство уведомило региональные органы исполнительной власти субъектов РФ, а также представителей организаций оптовой и розничной торговли, разместив соответствующий проект приказа на regulation.gov.ru

«Разработка Проекта приказа обусловлена принятием 475-ФЗ [1]. Новая Методика расчета предельных размеров оптовых и розничных надбавок к отпускным ценам на жизненно важные препараты позволит привести все нормативные правовые акты в сфере установления надбавок к единообразию и избежать разночтений и противоречий», — поясняет заместитель начальника Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Надежда Шаравская.

В настоящее время предельные размеры оптовых и розничных надбавок к фактическим отпускным ценам производителей на жизненно важные лекарственные препараты устанавливаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с методикой, утвержденной Приказом ФСТ России № 442-а от 11.12.2009.

pharmvestnik