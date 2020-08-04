Ученые объяснили недоступность вакцины от COVID-19 для детей

Вакцина от коронавирусной инфекции должна пройти полный цикл испытаний на взрослых, только после этого она может быть доступна для детей.

Вакцина от короновирусной инфекции пока будет недоступна для детей, по закону препарат должен сначала пройти полный цикл испытаний на взрослых. Об этом сообщил РИА «Новости» директор Национального исследовательского центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Я очень надеюсь, что вакцина будет подходить детям, но, согласно российскому законодательству, на детях можно испытывать вакцину и предлагать новый препарат, только когда он прошел полный цикл испытаний на взрослых, поэтому, когда закончится третья фаза испытаний, после этого нам разрешат исследование 18–», – сказал он.

В свою очередь директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов рассказал агентству, что перед применением вакцины у детей обычно проводятся доклинические испытания – на неполовозрелых животных, после этого принимается решение о применении препарата на детях.

«Пока рано говорить о применении вакцины у детей, но они и не являются группой риска, они легче переносят заболевание», – пояснил Тарасов.

Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров говорил, что в 2020 году в России начнется выпуск как минимум одной вакцины от коронавируса.

«Институт им. Н.Ф. Гамалеи работает по серийному производству с тремя предприятиями с площадками во Владимирской, Ярославской и Московской областях – это «Генериум», «Р-Фарм» и «Биннофарм», – сказал министр.

По его словам, на предприятиях идет отладка технологий, закупается оборудование.

pharmvestnik