Правительство расширит перечень стратегически важных лекарств

Правительство актуализирует перечень стратегически значимых препаратов, которые должны производиться на территории Российской Федерации, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая 3 августа на оперативном совещании с вице-премьерами, заявил, что правительство актуализирует перечень стратегически значимых лекарственных препаратов, которые должны производиться в России. Об этом сообщается на сайте Правительства РФ.

«За последние десять лет этот документ [Перечень стратегически значимых лекарственных препаратов] ни разу не менялся. Сейчас он включает лишь 57 позиций. В новый список войдут 215 позиций из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств. Среди них – препараты для лечения орфанных и социально значимых заболеваний. Все они будут производиться в России», – сказал Мишустин.

Перечень стратегически значимых лекарственных средств, производство которых должно быть обеспечено на территории Российской Федерации для лечения наиболее распространенных заболеваний, утвержден Распоряжением Правительства РФ № 1141-р от 06.07.2010. В него входит 57 позиций.

Елена Сидорова

pharmvestnik