Sun Pharma выводит на рынок самый дешевый дженерик фавипиравира

Индийская компания Sun Pharmaceutical Industries Ltd заявила, что в скором времени начнет продавать разработанный компанией дженерик фавипиравира (favipiravir), который будет поставляться на местный рынок для борьбы с COVID-19.

Фавипиравир, наряду с другим противовирусным препаратом ремдесивир (remdesivir), стал одним из самых востребованных лекарств в больницах в Индии для лечения пациентов с COVID-19.

Дженерик фавипиравира, выпускаемый Sun Pharma, будет иметь торговое название FluGuard®. Стоимость одной таблетки 200 мг будет 35 рупий или 47 центов, что делает его самым дешевым из доступных вариантов.

Изначально разработка фавипиравира принадлежит японской компании Fujifilm Holdings Corp, препарат зарегистрирован как Avigan, используется для лечения гриппа.

В Индии фавипиравир получил разрешение от регуляторных органов на экстренное использование ещё в июне месяце. В России препарат не только разрешен для лечения пациентов с легкой и умеренной формой COVID-19, но уже начинает экспортироваться в другие страны, так на этой неделе было объявлено о начале экспортных поставок российского фавипиравира в семь стран Латинской Америки и ЮАР.

gmpnews