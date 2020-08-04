Правительство РФ увеличивает бюджетные расходы на лекарства для льготников

В России для льготных категорий граждан увеличена сумма, на которую они могут получать бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание, данная мера устанавливается Постановлением Правительства РФ от 31 июля 2020 г. № 1145. Документ подписан председателем Правительства РФ Михаилом Мишустином.

Теперь государство будет выделять на одного льготника 886,4 рублей в месяц. Это увеличит бюджетные расходы на социальную помощь более чем на 988 млн рублей в 2020 году.

Как сказано на сайте кабмина, на бесплатные лекарства и медицинские изделия имеют право более 20 категорий льготников. Среди них – инвалиды, люди с хроническими заболеваниями, дети до трёх лет (для многодетных семей – до шести лет), участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, чернобыльцы, представители малочисленных народов Севера, а также граждане, проживающие в зоне отселения.

Перечень медицинских средств определяется индивидуально для каждой категории. Например, для детей с редкими заболеваниями помимо лекарств доступны продукты лечебного питания, а для граждан, пострадавших от радиации, могут бесплатно изготовить зубные протезы.

Уточняется, что рецепт на лекарство выдаёт лечащий врач в поликлинике при предъявлении льготного документа.

gmpnews