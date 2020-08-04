Коктейль из антител от Regeneron предотвращает и лечит COVID-19 у животных

Компания Regeneron Pharmaceuticals Inc заявила, что результаты испытаний на животных комбинации антител, разрабатываемой компанией для борьбы с пандемией COVID-19, показывают, что препарат не только предотвращает, но и лечит заболевание у макак-резус и хомяков.

Американская биотехнологическая компания объявила, что в исследовании на животных коктейль из двух моноклональных антител смог «почти полностью блокировать развитие вирусной инфекции».

По словам компании, коктейль также смог свести к минимуму заражение во втором исследовании, в котором животные были заражены гораздо более высоким уровнем вируса. Профилактический эффект был значительно снижен при более низкой дозе препарата.

Результаты испытаний соответствуют или превышают эффекты, недавно показанные в исследованиях на животных кандидатных вакцин.

Зараженные животные, которых лечили антителами, очистились от вируса быстрее, чем те, которым давали плацебо, сказали в компании.

Ведущие исследователи заявили, что данные свидетельствуют о том, что терапия может принести клиническую пользу как в профилактике, так и в лечении COVID-19. Они также говорят, что животные не показали никаких признаков повышенной вирусной нагрузки или ухудшения патологии после лечения, что является важным сигналом безопасности.

Исследования были проведены на 36 макаках-резус и 50 хомяках. Однако положительные результаты у животных не являются гарантией успеха у человека.

Regeneron уже начал поздние клинические испытания на людях с целью оценки способности антител к профилактике и лечению COVID-19.

Напомним, что ранее компания подписала контракт с правительством США на сумму 450 млн долларов в рамках программы Operation Warp Speed, чтобы в случае успеха предоставить Соединенным Штатам эффективное лечение.

gmpnews