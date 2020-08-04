Во Франции компании Sanofi предъявили обвинение в отношении препарата «Депакин»

Французская компания Sanofi Aventis («Санофи») была подвергнута официальному расследованию по обвинению в непредумышленном убийстве из-за препарата Depakine («Депакин»), который назначается при эпилепсии, обладает противосудорожным действием.

По сообщению агентства Reuters, при приеме препарата беременными женщинами происходило нарушение развития плода, включая замедление неврологического развития и различные пороки. Sanofi Aventis уже опровергла обвинения и оспаривает обоснованность расследования.

По информации газеты Le Monde, компания обвиняется не только в «непреднамеренном причинении ущерба», но и в «обмане с отягчающими обстоятельствами». Так компанию подвергают критике за то, что несмотря на известные риски для пациентов, она «с опозданием и не полностью информировала компетентные органы» об этих рисках.

«Все эти элементы никоим образом не предопределяют ответственность компании», — говорят в «Санофи». Компания заявила, что выполнила все свои обязательства в отношении информации, представленной на препарат Depakine.

Во Франции проведение официального расследования означает, что судья считает дело достаточно серьезным. Такие судебные дела могут занимать годы и не всегда приводят к выплате значительных сумм компенсации во Франции по сравнению с другими юрисдикциями, например, такими как Соединенные Штаты.

«Санофи» неоднократно заявляла, что не имеет намерения выплачивать компенсацию или участвовать в государственном компенсационном механизме для «Депакина».

Марин Мартин (Marine Martin), президент ассоциации жертв APESAC, заявила в Twitter, что новое официальное расследование стало «большой победой» для семей, которые она представляет.

По оценкам французского агентства по социальным вопросам IGAS, в период с 2006 по 2014 год от 425 до 450 младенцев страдали врожденными дефектами или были мертворожденными после приёма «Депакина» беременными женщинами.

Так, в частности, следствие должно определить, может ли французская компания нести ответственность за смерть четырех младенцев в возрасте нескольких недель или месяцев в 1990, 1996, 2011 и 2014 годах.

Напомним, что «Депакин» потерял свой патент ещё в 1998 году, на сегодня он зарегистрирован в более чем 100 странах.

gmpnews