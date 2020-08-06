Cтартап Gero привлек $2,2 млн от международного фонда Bulba Ventures

Российско-сингапурский биотехнологический стартап Gero, разрабатывающий новые лекарства с использованием искусственного интеллекта и являющийся резидентом фонда «Сколково», привлек $2,2 млн инвестиций от международного венчурного фонда Bulba Ventures Юрия Мельничека, который вошел в совет директоров Gero, и других инвесторов из сферы фармацевтики, IT и искусственного интеллекта (ИИ). Общий объем инвестиций в компанию составил $7,5 млн. Российско-сингапурский биотехнологический стартап Gero, разрабатывающий новые лекарства с использованием искусственного интеллекта и являющийся резидентом фонда «Сколково», привлек $2,2 млн инвестиций от международного венчурного фонда Bulba Ventures Юрия Мельничека, который вошел в совет директоров Gero, и других инвесторов из сферы фармацевтики, IT и искусственного интеллекта (ИИ). Общий объем инвестиций в компанию составил $7,5 млн.

«Мы рады, что нам удалось получить признание и поддержку от инвесторов – признанных лидеров в области ИИ и инновационной фармацевтики. Это поможет нам воспользоваться необходимыми знаниями на стыке наук и технологий, необходимых для радикального ускорения биотехнологий. Мы уверены, что в результате проект выйдет на новый уровень, и компания займет уверенную позицию в борьбе с критическими заболеваниями 21 века», – сказал основатель Gero Петр Федичев.

По данным компании, привлеченные средства направлены на развитие основанной на ИИ платформы для анализа клинических и генетических данных, а также для поиска лекарств от связанных со старением хронических и психических заболеваний.

В марте 2020 года разработчики Gero также заявили, что использовали систему машинного обучения и ИИ для поиска потенциально эффективных лекарств против коронавирусной инфекции. Созданная нейросеть изучала, каким образом различные препараты действуют на клетки SARS-CoV-2. Расчеты специалистов Gero были основаны на том, что возбудитель атипичной пневмонии, схожий с коронавирусом, создает вирусные частицы в организме человека с помощью фермента COPI. По мнению биологов, данный фермент играет аналогичную роль в жизненном цикле возбудителя заболевания COVID-19.

Gero – российско-сингапурский биотехнологический стартап. По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Геро» зарегистрировано в декабре 2015 года в Москве и с января 2019 года на 100% принадлежит головной сингапурской компании – GERO PTE.LTD. Выручка «Геро» в 2019 году составила 2,25 млн рублей, чистая прибыль – 896 тысяч рублей. В России компания является резидентом фонда «Сколково», она занимается научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук. В 2019 года Gero была признана одной из ведущих компаний в области искусственного интеллекта по продлению жизни наряду с Google и IBM.

В июле 2020 года российская онлайн-система корпоративного медицинского страхования BestDoctor также объявила о закрытии третьего инвестиционного раунда на сумму $4,5 млн. Основными инвесторами выступили венчурные фонды AddVenture и Target Global, к сделке присоединился и фонд LVL1. Все они ранее инвестировали в компанию.

Фото: pexels.com

vademec