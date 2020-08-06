Расширен список стратегически значимых препаратов

Правительство РФ обновило перечень стратегически значимых лекарств, производство которых должно быть обеспечено на территории страны (распоряжение №1141-р от 6 июля 2010 года). За последние десять лет документ ни разу не менялся, но теперь расширен с 57 МНН до 215. Правительство РФ обновило перечень стратегически значимых лекарств, производство которых должно быть обеспечено на территории страны (распоряжение №1141-р от 6 июля 2010 года). За последние десять лет документ ни разу не менялся, но теперь расширен с 57 МНН до 215.

«При формировании перечня мы совместно с Минздравом России опирались на действующие стандарты лечения и клинические рекомендации, учитывали мнение главных внештатных специалистов Минздрава России, основные тренды и направления развития отечественной фармотрасли», — сообщил на заседании правительства первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб.

В список вошли препараты, предназначенные для оказания скорой медицинской помощи, лечения инсулинозависимого сахарного диабета, онкологических и орфанных заболеваний, ВИЧ-инфекции, гепатитов.

Среди них противоопухолевый препарат леналидомид (Ревлимид от Celgene), который по программе «14 ВЗН» поставляет «Фармстандарт». Препарат является лидером по сумме затрат по этой госпрограмме — в 2019 году Миндздрав закупил леналидомид на 7,8 млрд рублей. «Фармстандарт» в июне 2020 выиграл ряд конкурсов на поставку препарата на 2020 год на 5,8 млрд рублей. Еще одним из включенных в расширенный перечень стал онкогематологический препарат ибрутиниб (Имбрувика от J&J), который в 2019 году закупили на 1,65 млрд рублей.

Вошли в список и пембролизумаб (Китруда от MSD) — в 2019 году закупался на 3,234 млрд рублей, и пертузумаб (Перьета от Roche, упаковывает «Р-фарм») — закупался на 1,9 млрд рублей, и сунитиниб (Сунитиниб-натива от «Натива») —1,7 млрд рублей.

Минпромторг реализует политику импортозамещения в фармпромышленности с 2009 года с помощью различных стратегий и программ — «Стратегии развития фармпромышленности до 2020 года», федеральной целевой программы и госпрограммы «Фарма-2020». Стратегически значимые лекарственные препараты (СЗЛП) являются определенным индикатором реализации задекларированных в этих документах планов. Госпрограмма, например, предполагала, что в 2018 году доля отечественных лекарств в номенклатуре перечня СЗЛП составит 90%, но по факту она достигла, по данным Vademecum, лишь 68%.

В 2019 году правительство решило продлить действие госпрограммы до 2024 года. Доля отечественных лекарств в номенклатуре ЖНВЛП должна к 2024 году вырасти до 93%, а в общем объеме потребления (в деньгах) – до 53%. Объем финансирования (108,2 млрд рублей) вырос еще на 47,5 млрд рублей.

Готовится к принятию новый отраслевой документ. Минпромторг разработал обновленную стратегию развития отечественного фармпроизводства, рассчитанную уже до 2030 года («Фарма‑2030»). Она находится на утверждении в правительстве.