Lupin Pharma выводит на рынок дженерик фавипиравира

Индийская фармацевтическая компания Lupin объявила о выводе на рынок дженерика фавипиравира (Favipiravir) с торговым названием Covihalt®. Препарат предназначен для лечения пациентов с COVID-19 легкой и средней степени тяжести заболевания.

Напомним, что ранее регуляторный орган Индии выдал разрешение на экстренное использование фавипиравира для лечения пациентов с COVID-19.

Препарат выпускается в таблетированной лекарственной форме (200 мг), стоимость одной таблетки 49 рупий (0,66 доллара).

Lupin намерен использовать свой опыт в борьбе с широко распространенными заболеваниями, такими как туберкулез, дабы обеспечить больший охват пациентов по всей Индии и обеспечить доступ к Covihalt® через дистрибьюторскую сеть компании и медпредставителей.

Д-р Агам Вора (Agam Vora), экс-президент Гериатрического общества Индии, сказал:

«Сейчас, как никогда, мы нуждаемся в том, чтобы фармацевтические компании объединили свои усилия и направили свои ресурсы на удовлетворение потребности в доступных, эффективных и безопасных препаратах для лечения COVID-19. Фавипиравир — один из таких вариантов, продемонстрировавший прекрасные результаты в клинических исследованиях, эффективностью более 80%, без каких-либо существенных проблем, связанных с безопасностью».

Здесь стоит отметить, что российская компания «Кромис», совместное предприятие РФПИ и группы компаний «ХимРар», подписала эксклюзивное соглашение с боливийской компанией Sigma Corp S.R.L. о продаже первого российского препарата «Авифавир» (фавипиравир) для лечения COVID-19 на территории Аргентины, Боливии, Гондураса, Парагвая, Сальвадора, Уругвая и Эквадора. Авифавир является разработкой российских ученых ГК «ХимРар».

Эффективность препаратов с активным действующим веществом фавипиравир доказана в трех независимых клинических исследованиях, которые проходили в ведущих медицинских центрах России с участием 700 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

gmpnews